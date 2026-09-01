Жертвите от наводнението в Непал и Китай вече са над хиляда

Броят на жертвите от смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли хиляда души в Непал и Тибет, съобщиха днес властите, цитирани от ДПА.
Полицията в Катманду заяви, че само в Непал са загинали 1007 души. Преди това Китай обяви, че жертвите в Тибет са 16.
Властите съобщиха, че много от откритите тела са силно обезобразени, а в някои случаи вече и силно разложени. Очаква се броят на жертвите да нарасне още през следващите дни и седмици.
Броят на хората в неизвестност в Непал нарасна до почти 4600 души, каза говорител на полицията. Близо 550 души са в неизвестност в Тибет
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