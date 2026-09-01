Всеки четвърти трудов инцидент е заради падане от височина

Падането от височина остава един от най-сериозните и често срещани рискове при трудови злополуки в България. Според доклад за 2025 г. на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 26% от причините за станалите инциденти са свързани с падане от височина, което е най-сериозния риск при трудова дейност. 23% се дължат на притискане, премазване, смачкване, от удар от падащ предмет – 9% и поражения от електрически ток – 4%. 2682 от констатираните нарушения в областта на безопасността на труда са били свързани с обезопасяването при работа на височина, като това е най-голямата група нарушения в тази категория.
При работа на височина една грешка може да има висока цена. Сигурността зависи не само от смелостта на човека, но и от неговата подготовка, надеждността на оборудването и способността му да реагира правилно във всяка ситуация.
Именно с тази отговорност фондация "Център за безопасност и здраве при работа" (ФЦБЗР) организира специализирани обучения по височинна защита за предприятия от различни индустрии в България. Преди дни приключи поредният практически курс за компания от Тракия икономическа зона, но такива курсове се провеждат в цялата страна.
"Всяка дейност на височина над метър и половина е опасна за човешкия живот и здраве", посочва Нешка Стоянова, заместник-управител на ФЦБЗР. По думите ѝ има трудови дейности, които се извършват на височини много над посочената и рискът при тях изисква не само стриктно спазване на правилата, но и реална подготовка за действия в различни ситуации.
През последните години обученията на фондацията по височинна защита достигат до компании от сферата на енергетиката, строителството, телекомуникациите, производството, корабостроенето и други отрасли, в които работата на височина е част от ежедневието. Всеки курс е съобразен със спецификата и реалните потребности на конкретното предприятие.
Теорията и нормативните изисквания вървят ръка за ръка с практиката. Участниците се обучават да работят с лични предпазни средства и специализирано оборудване – стълби, триноги, скелета, въжета и други системи за защита. Особено внимание се отделя на оценката на риска, техниките за безопасен достъп, действията при аварийни ситуации и спасителните операции. Лектори в обученията са сертифицирани инструктори по височинна защита и специалисти по лични предпазни средства от „Бултекс 99“. Преминали специализирани обучения в България и чужбина, те залагат не просто на преподаването на процедури, а на изграждането на начин на мислене, при който всяко действие започва с оценка на риска. Всяко решение е съобразено с безопасността и с мисълта, че зад правилата стои най-важното – човешкият живот.
При работа на височина добрата подготовка е само едната страна на сигурността. Другата е надеждното оборудване. Подходящото работно облекло, личните предпазни средства и специализираните системи за защита са част от цялостния подход към безопасността.
"Практическите обучения имат силата да променят отношението към безопасността", казва Нешка Стоянова. "Те дават не само знания, но и увереност – увереност, която идва от умението да разпознаеш риска, да вземеш правилното решение и да реагираш адекватно".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.