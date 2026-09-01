Всеки четвърти трудов инцидент е заради падане от височина

Падането от височина остава един от най-сериозните и често срещани рискове при трудови злополуки в България. Според доклад за 2025 г. на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 26% от причините за станалите инциденти са свързани с падане от височина, което е най-сериозния риск при трудова дейност. 23% се дължат на притискане, премазване, смачкване, от удар от падащ предмет – 9% и поражения от електрически ток – 4%. 2682 от констатираните нарушения в областта на безопасността на труда са били свързани с обезопасяването при работа на височина, като това е най-голямата група нарушения в тази категория.

При работа на височина една грешка може да има висока цена. Сигурността зависи не само от смелостта на човека, но и от неговата подготовка, надеждността на оборудването и способността му да реагира правилно във всяка ситуация.

Именно с тази отговорност фондация "Център за безопасност и здраве при работа" (ФЦБЗР) организира специализирани обучения по височинна защита за предприятия от различни индустрии в България. Преди дни приключи поредният практически курс за компания от Тракия икономическа зона, но такива курсове се провеждат в цялата страна.

"Всяка дейност на височина над метър и половина е опасна за човешкия живот и здраве", посочва Нешка Стоянова, заместник-управител на ФЦБЗР. По думите ѝ има трудови дейности, които се извършват на височини много над посочената и рискът при тях изисква не само стриктно спазване на правилата, но и реална подготовка за действия в различни ситуации.

През последните години обученията на фондацията по височинна защита достигат до компании от сферата на енергетиката, строителството, телекомуникациите, производството, корабостроенето и други отрасли, в които работата на височина е част от ежедневието. Всеки курс е съобразен със спецификата и реалните потребности на конкретното предприятие.

Теорията и нормативните изисквания вървят ръка за ръка с практиката. Участниците се обучават да работят с лични предпазни средства и специализирано оборудване – стълби, триноги, скелета, въжета и други системи за защита. Особено внимание се отделя на оценката на риска, техниките за безопасен достъп, действията при аварийни ситуации и спасителните операции. Лектори в обученията са сертифицирани инструктори по височинна защита и специалисти по лични предпазни средства от „Бултекс 99“. Преминали специализирани обучения в България и чужбина, те залагат не просто на преподаването на процедури, а на изграждането на начин на мислене, при който всяко действие започва с оценка на риска. Всяко решение е съобразено с безопасността и с мисълта, че зад правилата стои най-важното – човешкият живот.

При работа на височина добрата подготовка е само едната страна на сигурността. Другата е надеждното оборудване. Подходящото работно облекло, личните предпазни средства и специализираните системи за защита са част от цялостния подход към безопасността.

"Практическите обучения имат силата да променят отношението към безопасността", казва Нешка Стоянова. "Те дават не само знания, но и увереност – увереност, която идва от умението да разпознаеш риска, да вземеш правилното решение и да реагираш адекватно".