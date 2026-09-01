Реформата на здравния министър Ивкова срещна отпор от засегнатите структури

Здравните структури, които са пряко засегнати от подготвяната административна реформа на здравния министър Катя Ивкова, започнаха публично да се противопоставят на предлаганото им преструктуриране. Работещите в Регионалните здравни инспекции (РЗИ) настояват 28-те инспекции да запазят юридическата си самостоятелност, а Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) поиска задълбочен функционален анализ, преди да бъде решено бъдещето му. Реакцията на самите структури идва след като по-рано срещу промените се обявиха експерти, пациентски организации, представители на бизнеса. Несъгласието с планираните промени в РЗИ стана повод и за оставката на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който по закон организира и ръководи държавния здравен контрол, осъществяван от РЗИ.

И двете позиции - на РЗИ и Националния съвет по цени и реимбурсиране - поставят под въпрос основната логика на реформата, че чрез концентрация на функции в Министерството на здравеопазването системата ще стане по-ефективна. Според самите структури подобна промяна може да доведе до загуба на експертиза, прекъсване на работещи процеси и по-голяма, а не по-малка административна тежест.

В началото на август изтече доклад на министър Ивкова до Съвета за административната реформа с намерения за сливане и преструктуриране на редица структури и съкращаване на общо 440 щатни бройки до края на 2028 г. Сред предложенията беше 28-те РЗИ да престанат да бъдат самостоятелни юридически лица и да бъдат трансформирани в териториални дирекции, а част от дейността им да бъде поета на централно ниво в МЗ. Предложено беше още функциите на Националния съвет по цени и реимбурсира да бъдат прехвърлени към нова дирекция "Лекарствена политика" в МЗ. На 20 август Ивкова представи официално намеренията си за реформа и стана ясно, че се отказва само от прехвърлянето на Центъра за асистирана репродукция към НЗОК, срещу което също имаше брожения в медицинската и пациентската общности. Междувременно двама от зам.-министрите на Ивкова и редица директори на дирекции, включени в подготовката на административната реформа, напуснаха по собствено желание или бяха остранени. Въпреки това здравният министър стои твърдо зад предлаганите промени и ги защитава публично.

Сега обаче с позиции срещу промените излизат и самите засегнати органи, които са под шапката на МЗ и за които е рядкост да демонстрират публично несъгласие с водените политики.

В позицията си служителите на РЗИ посочват, че подкрепят модернизирането и оптимизирането на системата, но поставят под въпрос дали предложеното преструктуриране е необходимо, финансово обосновано и действително ще подобри работата, без да застраши здравния контрол.

"РЗИ имат специфични законово определени функции, свързани с общественото здраве, които ги отличават от останалите административни структури. Значителна част от дейностите са свързани с държавния здравен контрол, епидемиологичния надзор, превенцията на заразните заболявания, лабораторния контрол, координацията при извънредни епидемични ситуации, изпълнението на национални здравни програми и политики и други", се казва в позицията.

Според служителите в РЗИ ефективността на тази работа зависи от познаването на конкретния регион и от непосредственото взаимодействие с общини, областни администрации, лечебни заведения и други институции.

Работещите в инспекциите предупреждават и за риск от загуба на експерти, които вече са дефицитен ресурс. "Необходимостта от оптимизация не води автоматично до извода, че юридическата самостоятелност трябва да бъде премахната", сматат те.

РЗИ поставят под въпрос идеята общата им администрация да бъде обединена в споделени услуги, тъй като голяма част от тези дейности са пряко свързани със специализираната работа на инспекциите. Става дума не само за счетоводство и човешки ресурси, но и за обществени поръчки, логистика, информационна сигурност, документация и техническо обезпечаване. От РЗИ посочват, че по време на пандемията тази администрация е имала ключова роля и при организацията на граничния здравен контрол, проследяването на лица и работата на кризисните щабове. Затова според тях тя не може да се разглежда единствено като разход, който може да бъде съкратен чрез централизиране на услугите. Това е и в пряк контраст с аргумента на министър Ивкова, че общите функции ще бъдат споделени, за да се премахне дублирането и да се освободи ресурс за специализираната дейност на РЗИ.

Здравните инспекции оспорват и финансовия ефект от така замислената реформа. В доклада на министъра е заложено намаляване на общата администрация със 190 щатни бройки, но от РЗИ посочват, че от 1 септември 2026 г. така или иначе е предвидено 10% намаление на разходите за персонал. Според тях това поставя въпроса дали е необходимо да се премахва юридическата самостоятелност на инспекциите, за да бъде постигната оптимизация.

РЗИ предлагат вместо това да се стандартизират процесите, да се разшири електронното управление, да се споделят само функции, за които е доказана икономическа и организационна полза, и всяка инспекция да направи собствен функционален анализ според натовареността и регионалните особености.

Съпротива идва и от другата структура, чийто статут е поставен под въпрос – Националния съвет по цени и реимбурсиране. В отворено писмо служителите на съвета посочват, че реформата се планира без предварително извършен функционален анализ на институцията. Оттам настояват за задълбочен функционален анализ до пълното изясняване мястото и ролята на регулаторния орган в системата на здравеопазването, както на национално, така и на европейско ниво, и изготвяне на цялостната концепция за реформа в областта на лекарствената регулация.

Аргументът на НСЦРЛП е, че през последните години той е надградил първоначалните си функции по ценообразуване и реимбурсиране и е изградил високоспециализиран капацитет в оценката на здравните технологии, проследяването на ефекта от терапиите, анализа на данни от реалната медицинска практика и поддържането на електронни регистри.

Съветът предупреждава, че евентуалното прехвърляне на функциите му трябва да бъде оценено не само през броя на служителите и административните разходи, а и през риска от прекъсване на регулаторни процеси, загуба на експертиза, нарушаване на информационната инфраструктура, неизпълнение на национални и европейски ангажименти и най-важното – гарантиране достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия.

В позицията се посочва, че в повечето от 27-те държави в ЕС оценката на здравните технологии (ОЗТ) се извършва от специализирани агенции или други публични структури, а не пряко от здравните министерства. В този смисъл НСЦРЛП следва европейския модел, като функционира като самостоятелен експертен орган, който представлява България в областта на ОЗТ на европейско ниво.

"Оставаме ангажирани за участие в открит диалог и задълбочено обсъждане на всички възможни варианти за осъществяване на предстоящата административна и структурна реформа", казват работещите в съвета.

Така реформата на Ивкова вече се сблъсква не само с външна критика, но и с открито несъгласие от самите структури, които трябва да бъдат преструктурирани. На този етап предлаганите промени в здравната администрация все още не са официално публикувани за обществено обсъждане. За четвъртък е насрочено изслушване на здравния министър Катя Ивкова в парламентарната здравна комисия относно планираната оптимизация в администрацията. Предстои да се види дали на фона на нарастващите критики министър Катя Ивкова ще направи още отстъпки от първоначално планираната реформа.