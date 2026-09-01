На ръката на Путин бе открита следа от инжекция

По време на обръщение на руския президент Владимир Путин към учениците и студентите по повод началото на учебната година се вижда следа от инжекция на ръката му.

На видеозаписа, публикуван от пресслужбата на Кремъл, ясно се вижда тъмно петно върху лявата ръка на Путин. Той частично я прикрива с дясната си ръка, но при жестикулиране няколко пъти я показва към камерата.

Най-вероятно това е следа от не съвсем успешно "интравенозно вмешателство", заявиха пред The Moscow Times трима практикуващи медици. Един от тях, московски лекар от спешната помощ, определя петното като "тридневен хематом след убождане". Според другия — лекар реаниматор — петното върху ръката на Путин прилича на "небрежно направена инжекция".

"Всъщност на Путин би трябвало да му поставят порт (катетър), за да се повиши безопасността при медицинските манипулации", казал той.

Изданието отбелязва, че, съдейки по публикуваните от Кремъл видеозаписи, кадрите с петното на ръката са "консерва" – тоест, са били заснети по-рано и съхранявани като готов материал, каквато отдавна е практиката на президентската администрация. Така, освен в обръщението към учениците, следата от инжекцията върху ръката на Путин се вижда и във видеозапис с поздравление към миньорите, публикуван два дни по-рано.

Следата обаче не се вижда на кадрите от срещата му с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев на 1 септември, както и във видеото от срещата с преподаватели в Московския държавен педагогически университет в събота, 29 август. Там Путин разсъждава за косатки, нападащи бели мечки, и сравнява "хранителната верига" в дивата природа с войната в Украйна.

Ръката не е съвсем стандартно място за извършване на пункция. Обикновено се избира сгъвката на лакътя, където вените са разположени близо до повърхността, не се движат много и имат сравнително голям диаметър, разказва лекар кардиолог с над 50 години професионален опит.

Инжекция в областта на китката обикновено се прави, когато вените в лакътната сгъвка са били използвани многократно, например заради продължителна интравенозна терапия, или са възпалени след поставяне на катетър, обяснява медикът.

Друга причина е необходимостта от спешна инжекция — например когато човек е облечен и е по-удобно и по-бързо да се използва вена на ръката. Освен това в наши дни се произвеждат специални катетри за вените на китката, което понякога е по-удобно от гледна точка на лечебната тактика, добавя лекарят.

73-годишният Путин, който управлява Русия вече повече от четвърт век, не разкрива информация за здравословното си състояние, въпреки периодично появяващите се слухове за тежки заболявания, включително рак.

Загрижеността на Путин по отношение на здравето му се засили след пандемията от COVID-19, когато всички, които трябваше да се срещнат с президента, бяха задължавани да прекарват няколко седмици под карантина и да правят PCR тестове, преди да видят Путин.

Преди три години Център "Досие" установи в свое разследване, че бронираният специален влак, с който Путин пътува из Русия, е оборудван с дефибрилатор и апарат за изкуствена белодробна вентилация, както и с оборудване за поддържане на анестезия по време на хирургични интервенции.

Здравето на Путин и удължаването на живота му са се превърнали в значителна част от държавните разходи. Мащабна програма на стойност 26 милиарда долара се ръководи от дъщерята на президента Мария Воронцова и приятеля на Путин Михаил Ковалчук, ръководител на Курчатовския институт.

В рамките на проекта учените работят върху биопечат на тъкани, забавяне на клетъчното стареене с помощта на генна терапия, както и върху опити да отглеждат органи за трансплантация на хора вътре в генетично модифицирани миниатюрни прасета, съобщаваха по-рано източници на The Wall Street Journal.