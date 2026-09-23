Как ядрените амбиции да станат реалност обсъждат световни експерти в София

Водещи световни компании и експерти в областта на ядрена индустрия се събират в София на международен форум, на който на 1 и 2 октомври ще се обсъдят глобалните и българските ядрени амбиции и превръщането им в реалност, съобщиха от Българския енергиен и минен форум, който е организатор на проявата под патронажа на Министерство на енергетиката.

Освен с глобалните ядрени тенденции, участниците в конференцията ще се запознаят и с актуалния статус, специфични характеристики и напредъка на проекта на изграждането на VII и VIII блок в АЕЦ "Козлодуй" по американската технология AP-1000. Във фокуса на дискусиите ще са малките моделни реактори, напредъкът на развитието на техните технологии и възможностите за инсталирането им за отопление, за производство на водород и за индустриални нужди. А европейски и световни финансови институции и консултантски компании ще коментират финансирането и застраховането на ядрените проекти.

Други акценти на форума ще са симбиозата на ядрените проекти с центровете за данни, ролята на изкуствения интелект и ролята на киберсигурността, както и възможностите за включване на българския бизнес във веригата на доставки на новото ядрено строителство, посочват домакините.

Те очакват интерес да проявят не само традиционните компании от ядрения сектор, но предприятия в областта на инженеринга, строителството, машиностроенето, електрооборудването, автоматизацията, материалите, IT и киберсигурността.

В програмата са включени презентации от Excel (САЩ), Westinghouse, Framatome/EDF, Сименс, Европейската комисия, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Агенцията за ядрено регулиране, "Българския енергиен холдинг", "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности", Marsh, CMS и други големи компании.