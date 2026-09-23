Как ядрените амбиции да станат реалност обсъждат световни експерти в София

Водещи световни компании и експерти в областта на ядрена индустрия се събират в София на международен форум, на който на 1 и 2 октомври ще се обсъдят глобалните и българските ядрени амбиции и превръщането им в реалност, съобщиха от Българския енергиен и минен форум, който е организатор на проявата под патронажа на Министерство на енергетиката.
Освен с глобалните ядрени тенденции, участниците в конференцията ще се запознаят и с актуалния статус, специфични характеристики и напредъка на проекта на изграждането на VII и VIII блок в АЕЦ "Козлодуй" по американската технология AP-1000. Във фокуса на дискусиите ще са малките моделни реактори, напредъкът на развитието на техните технологии и възможностите за инсталирането им за отопление, за производство на водород и за индустриални нужди. А европейски и световни финансови институции и консултантски компании ще коментират финансирането и застраховането на ядрените проекти.
Други акценти на форума ще са симбиозата на ядрените проекти с центровете за данни, ролята на изкуствения интелект и ролята на киберсигурността, както и възможностите за включване на българския бизнес във веригата на доставки на новото ядрено строителство, посочват домакините.
Те очакват интерес да проявят не само традиционните компании от ядрения сектор, но предприятия в областта на инженеринга, строителството, машиностроенето, електрооборудването, автоматизацията, материалите, IT и киберсигурността.
В програмата са включени презентации от Excel (САЩ), Westinghouse, Framatome/EDF, Сименс, Европейската комисия, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Агенцията за ядрено регулиране, "Българския енергиен холдинг", "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности", Marsh, CMS и други големи компании.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Мега скъпи глупости! Но това е нашия "стратегически избор". Десетина пъти по-скъпа енергия, но от новия голям брат! Който се ИЗТЕГЛЯ от Европа до месеци.