Има актуализиран финансов модел и нови графици за бъдещите реактори

Новото ръководство на проектната компания за изграждането на двата нови ядрени блока в АЕЦ "Козлодуй" е предложило на енергийното министерство актуализиран финансов модел на проекта, нова пътна карта и графици за изграждането на реакторите. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия в сряда.

Това се случва на фона на продължаващите проверки около сделките с терени, финансовото състояние на проектната компания и изпълнението на договорите по проекта.

Проблемът с терените и "кухия" капитал

Темата беше повдигната покрай питане за прословутата сделка с терени на компанията майка на дружеството "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности" – самата АЕЦ "Козлодуй".

Любопитното е, че продажбата на 203 декара, собственост на АЕЦ "Козлодуй", оценени на 650 млн. лева, или около 335 млн. евро, е приключила. В същото време друга сделка – за над 68 декара за близо 100 млн. евро с частната фирма "Интерпром", заради която новата власт твърди, че е била направена сделката с АЕЦ "Козлодуй", всъщност е блокирана и земите ще бъдат отчуждени.

Фактически и двете сделки са по искане на отстраненото от министър Петрова ръководство на "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности". Юридическото задвижване на продажбата на земите на ядрената централа на дъщерното ѝ дружество обаче се извършва от компанията майка. Нейните шефове запазват постовете си, за разлика от тези на "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности".

В резултат на сделката на завишени цени сега се очаква проектната компания за новите реактори да е с "кух" капитал, по думите на Петрова, и да се наложи неговата преоценка.

"Ефектът е много негативен за дружеството - проектна компания във фаза на развитие на стратегически проект, с първа оценка и заверка на финансов отчет да стигне до констатация за кух капитал – всички сме наясно какъв е ефектът", каза енергийният министър.

Тя добави, че няма да навлиза в подробности около случая, тъй като проверките по него продължават.

По информация на Mediapool казусът с терените е даден на икономическа полиция, а държавният финансов контрол проверява дейността на дружеството за минал период.

Проблемът с прекалено високата оценка, по която АЕЦ "Козлодуй" е продала своите декари на дъщерното си дружество и те са апортирани с тази стойност в капитала му, се отразява и върху финансите на самата ядрена централа. Тя е платила данък върху високата цена на сделката и не е ясно как министерството ще процедира с този аспект от "изправянето" на финансовите операции между двете вертикално свързани дружества.

"Капиталът не отговаря на активите и предстоят сериозни управленски решения, които ще се види как ще се отразят върху веригата от дружествата", заяви Ива Петрова в енергийната комисия.

Депутатът от ГЕРБ Жечо Станков, бивш министър на енергетиката, по чието време избухна скандалът със сделката с "Интерпром" и тя бе спряна, отбеляза, че досегашните преписки на прокуратурите във Враца и София по случая приключват със становище, че няма вреда за двете дружества.

"Преплитат се два сценария, които нямат нищо общо", коментира той и посочи, че цените за терените и на ядрената централа, и на частното дружество са предложени от държавни оценители. Станков отбеляза също така, че още на 8 януари 2026 г. се приет подробния устройствен план на площадката на новите блокове, което позволява отчуждаването на земите, които са необходими на проектната компания за строежа им. "Така че пристъпете към отчуждаването на тази земя", призова бившият енергиен министър, част от чийто екип бе Ива Петрова като зам.-министър.

"Протоколните решения са свързани с развитието на проекта, каквото не виждам в последните 3-4 месеца. Нито има дейности от "Уестингхаус", нито от "Хюндай", очакваме поне внасяне на нов график в парламента, за да е ясно ще го има ли този проект или няма да го има. Не съм ощетил нито с една стотинка или евроцент бюджета", заяви още Жечо Станков.

Ива Петрова му отвърна, че "скандалните оценки по трите имота няма нищо общо с процедурите по отчуждаване и придобиване на другите имоти, които си вървят по закон".

"Не съм съгласна, че нищо не се случва в "Нови мощности". Когато встъпихме в дръжност се видяхме с тогавашното ръководство на дружеството и се оказа, че трябва да се направи съществена оценка как извършеното от него досега се съпоставя с решенията на Народното събрание и с контрола на държавата върху договорите и възлаганията", каза енергийният министър.

По думите ѝ при назначения одит в дружеството са открити раздути разходи и раздуване на на щата на компанията.

Тя не конкретизира кои са раздутите разходи, но според източници от бранша цените на услугите от ядрения бизнес са високи, както и заплатите на експертите. В момента в проектнат акомпания работят около 100 специалисти, много от които са били привлечени от предишното ръководство от чужбина. Засега няма съкращения в щата на дружеството, но не е ясно какво предстои в тази посока.

Петрова каза още, че на новата власт ѝ трябва време да реши как да се продължи изпълнението на договорите.

Реално дружеството има няколко договора – с финансов и правен консултант, както и с инженерингов за изготвяне на оценка за стойността на изграждането на двата реактора по американската технология AP-1000 на "Уестингхаус" ( Westinghouse) от южнокорейската "Хюндай" (Hyundai E&C), на оперативните разходи на мощностите, както и себестойността на произвежданата от тях електроенергия. Той е за 360 млн. долара и трябваше да предложи базов модел с фиксирана цена, който да подлежи на одобрение от Европейската комисия, българския ядрен регулатор и правителството, за да се вземе окончателно инвестиционно решение до края на 2027 г.

През пролетта предишното ръководство на "АЕЦ "Козлодуй-Нови мощности" се договори с консорциума между двете компании този договор да се удължи с 14 месеца, за да получи пректната компания по-детайлно икономическо и финансово проучване и структуриране на местните доставки, тези от двамата изпълнители и онези от други световни производители.

Също така анексът предвиждаше прецизиране на сроковете за всички дейности, отговорностите и гаранциите за изпълнението им, както и поевропейчването и побългаряването на проекта, за да виждат операторите техническите показатели в приетата у нас метрична система, както и намаляване на честотата на мощностите, които у нас трябва да са по-ниски, отколкото в САЩ. Подписването му обаче бе оставено от служебния кабинет на редовния на Румен Радев, който все още не е обявил, че има ли анекс.

По информация на Mediapool новото ръководство на "Нови мощности" разглежда както възможността да се парафира подготвеното вече допълнително споразумение от предшествениците му, така и да се сключи изцяло нова договор за новия обем работи от консорциума на "Уестингхаус" и "Хюндай".

Министър Ива Петрова обяви пред депутатите, че сегашните шефове на проектната козмпания ще предложат нова пътна карта и актуализация на финансовия модел за двата реактора, "за да знаем какво е извършено и какво трябва да се свърши". "Този пакет от документи е представен миналата седмица и ще подготвим проекти за решения", каза тя.