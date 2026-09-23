Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му, предаде Ройтерс.

В публикация в Телеграм относно срещата, която проведе с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски каза, че Украйна поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана.

"В момента има разузнавателна информация, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна“, написа Зеленски.

Той заяви, че не може да става дума за облекчаване на санкциите срещу Русия, "когато украинците всеки ден живеят под заплахата от ракетни атаки и атаки с дронове".

Руските сили отдавна извършват мащабни нощни атаки с дронове и ракети, но през последните седмици са променили тактиката си, като започнаха да нанасят непрекъснати удари през целия ден.

През последните месеци Москва също така започна да използва реактивни дронове, които летят на по-голяма височина и избягват системите за противовъздушна отбрана. Това нарушава работата на бизнеса, държавните институции и ежедневието на хората в много по-голям мащаб от преди.

Днешните руски атаки

Най-малко петима души са загинали, а над 20 са ранени при руски удари в различни части на Украйна, предаде ДПА, позовавайки се на официални представители.

Двама души са загинали в столицата Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, като в публикация в "Телеграм" съобщи, че най-малко 22 души са били ранени в резултат на руските атаки.

Русия отново атакува Суми в североизточната част на Украйна. Ръководителя на регионалната военна администрация Олег Григоров съобщи, че удари са били регистрирани на четири места в града. По думите му са били засегнати жилищен квартал и гражданска инфраструктура. Съобщава се за един ранен.

Един човек е бил убит, а няколко са ранени при атаки в Харков в Източна Украйна, съобщи кметът на града Игор Терехов. В град Изюм в Харковска област осем души са ранени вследствие на ударите, съобщиха властите. Обстрелът е довел до прекъсвания на електрозахранването в няколко района, добавиха те.

Един човек е бил убит в село Кушугум в Запорожка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Михайло Семикин.

В Одеска област Русия атакува товарен кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, заяви губернаторът Олег Кипер, като добави, че капитанът на плавателният съд, който е бил украинец, е загинал. Останалите членове на екипажа са евакуирани, а разразилият се пожар е бил потушен. Руските сили също така атакуваха складови съоръжения за лекарства, стоки за бита и храна, като ударите са били нанесени един след друг в кратък период от време, добави той.

Министерството на отбраната на Русия съобщи по-рано днес, че е атакувало складово съоръжение в покрайнините на Киев, използвано за съхранение на части за производство на безпилотни летателни апарати, както и оръжеен завод.

В Одеса руските сили са атакували три логистични центъра с военни стоки и стоки с двойно предназначение, подготвени за украинските въоръжени сили, се посочва в съобщението.

"В областта е бил атакуван и склад за компоненти за дронове", се добавя в съобщението. Министерството потвърди също така атака срещу кораб. Според него "плавателният съд е превозвал военни стоки към Одеса".

В Ню Йорк Зеленски обсъди с Доналд Тръмп усилията за прекратяване на войната, включително възможно двустранно прекратяване на огъня по отношение на цели, свързани с енергетиката.

В интервю за "Уолстрийт джърнъл" Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта.

"Ситуацията на бойното поле не е успешна за Путин. Той не печели - това е вярно. И той не губи - това също е вярно, защото за него човешките загуби не означават загуба... но неговото общество губи хора", каза Зеленски. "Той не чувства, че трябва да спре", допълни украинският лидер, визирайки Путин.

Срещата с Тръмп

Зеленски каза, че Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. "САЩ подобно на Украйна искат тази абсурдна война, водена от Русия, да бъде прекратена преди зимата", каза Зеленски и допълни, че двамата са обсъдили потенциални етапи за деескалация, които биха могли да проправят път към дипломацията.

Украинският лидер каза, че Украйна е готова на всякакъв формат на прекратяване на огъня по енергийни обекти. Той каза, че по време на разговора с Тръмп не е било отправено искане от американска страна към Украйна да спре едностранно ударите по енергийни обекти. Зеленски заяви, че прекратяването на огъня по енергийни обекти и инфраструктура би било първа стъпка към прекратяване на войната в Украйна.

Той изрази надежда, че САЩ ще намерят начин да накарат Русия да се включи в каквито и да е преговори за прекратяване на конфликта.

Украинският лидер каза, че с Тръмп е обсъдил подготовката на Украйна за зимата и че е поискал от Тръмп "зимен пакет" от ракети "Пейтриът". Зеленски каза, че Украйна се нуждае от лиценз за производство на своя територия на ракети "Пейтриът" и от гаранции за сигурност.

Украинският лидер повтори отново, че готов да се срещне с руския президент Владимир Путин и с американския президент Доналд Тръмп в рамките на тристранен формат.

Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона със мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор "Линдзи Греъм", ако Путин откаже да деескалира конфликта.

Украинският лидер каза, че Путин не печели на бойното поле. Той обаче предупреди, че рискът Русия да изстреля дронове или да предприеме сухопътна операция срещу други страни в Европа е висок.

Украинският президент каза, че страната му се нуждае от допълнителни пари за дронове и за прехващачи.

Зеленски също така каза, че е обсъдил недостига на финансови средства с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с шефката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Зеленски допълни, че Украйна и европейският екип ще работят по ускоряване на отпускането на европейски средства за Украйна.

Тези изявления украинският лидер направи след проведени от него поредица от срещи в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Срещата му с Тръмп продължи около 40 минути. Преди това той проведе среща и с френския президент Еманюел Макрон.

По-рано вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп увери, че споразумение между Русия и Украйна ще бъде постигнато по-рано, отколкото хората могат да си представят, предаде Франс прес.

"Работим в тясно сътрудничество с ръководителите на Русия и на Украйна и ще уредим този случай. Това ще стане, вярвам, по-рано отколкото хората си мислят“, заяви Тръмп пред Общото събрание на ООН.

Преди това той пак беше правил подобни изявления без реален напредък да бъде постигнат с цел намиране на решение на конфликта, коментира Франс прес.

По време на срещата си със Зеленски Тръмп каза, че е време войната в Украйна да приключи и похвали "много добрите украински бойци".

Франс прес припомня, че Тръмп никога не е приписвал на Москва отговорността за войната в Украйна и че неотдавна той упрекна Украйна, че предизвиква покачване на цената на дизела с атаките си срещу руски рафинерии.