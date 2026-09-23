Високопоставен командващ на НАТО: Путин става все по-безразсъден

Руският президент Владимир Путин става “все по-безразъсден, опасен и склонен да рискува”, докато войната му в Украйна продължава и той се опитва да раздели западните съюзници, заяви заместник-командващият силите на НАТО в Европа, цитиран от Асошиейтед прес.
Маршал Джон Стрингър каза пред АП по време на конференция за сигурност в Естония на фона на предупрежденията от някои европейски лидери, че Москва планира да тества колективния отбранителен пакт на НАТО с дръзки нападения, които вече включват саботажи и шпионаж.
Стрингър предупреди, че членовете на алианса трябва да са наясно с “напрегнатата обстановка“ и да бъдат внимателни с реакциите си, защото Путин би искал да провокира алианса към “прекомерна реакция“.
Полският премиер Доналд Туск миналата седмица каза, че Русия може да атакува умишлено страна от НАТО с дронове или ракети и да твърди, че това е станало случайно. Френският президент Еманюел Макрон изрази съгласие с него и поиска от правителството си да изготви план за защита на критична инфраструктура срещу потенциални атаки с дронове и киберзаплахи.
Други европейски представители заявиха, че заплахата от Русия е сериозна, но призоваха за спокойствие.
Британски военен представител каза, че според Лондон Путин не търси директна конфронтация с алианса.
Представители на Естония, Латвия и Литва, които граничат с Русия, също са по-предпазливи относно перспективата за сериозна ескалация, след като години наред призоваваха западните държави да възприемат по-твърд подход към Москва.
Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър отхвърли опасенията, че Русия може да изпитва трансатлантическия военен алианс, като заяви пред АП, че “Путин не иска конфликт с НАТО”.
Той посочи, че навлизането на дронове в страни като Румъния и Полша са до голяма степен резултат на електронна война и са непреднамерени, но отбеляза, че “по-притеснителни” са хибридните действия като саботажи.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред АП, че Путин “знае, че САЩ и Европа са напълно свързани”.
“Трябва да се уверим, че сме защитени, че сме силни, и той знае това. И ако направи нещо глупаво, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде твърд”, добави Рюте.
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6 коментара
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Путлер прекалява с амфетите.
Действията на Путин отдавна са чиста геополитическа лудост. Някога "втората" армия вече се състои от севернокорейци, защото мужиците бяха избити на фронта или избягаха от страната. Икономиката му е изцяло зависима от Китай. Стремежа му за спиране разширяването на НАТО, предизвика добавянето на 1340 км нова граница с Алианса заради Финландия. Никой нормален не съсипва собствената си държава с такъв "ентусиазъм" .
Колкото повече от Запада търпят Путлер, толкова ще става по - безразсъден. Сакън, недейте да отговаряте на наглите му провокации, за да не вземе да ви нападне. Колко удобно за Путлер да продължи с мръсотиите си. Утре може да ви прасне някоя ракета и да убие хора, но вие си трайте за да не стане по - лошо. Добре че навремето Рейгън и Тачър не се ръководеха от подобни умни мисли.
На кадрото - Тройника на П.у.т.л.е.р се разхожда на площада на фона на Кремль!
никой не се е подобрил при очевидна диагноза 'старческа деменция, утежнена от хронична младежка психопатия'. И няма причина баш гномът путч0 чудодейно да се подобри. Той се търкаля по нанадолнище, по-което не може и да забави търкалянето..., кАмо ли връщане назад към неква нормалност да има ;-)
"Путин става все по-безразсъден". Така е. Напред не може, а назад... Назад го чакат няколко алтернативи и Хага е една от тях. Другите не искам да ги пиша, защото са съвсем "по руски"...