Високопоставен командващ на НАТО: Путин става все по-безразсъден

Руският президент Владимир Путин става “все по-безразъсден, опасен и склонен да рискува”, докато войната му в Украйна продължава и той се опитва да раздели западните съюзници, заяви заместник-командващият силите на НАТО в Европа, цитиран от Асошиейтед прес.

Маршал Джон Стрингър каза пред АП по време на конференция за сигурност в Естония на фона на предупрежденията от някои европейски лидери, че Москва планира да тества колективния отбранителен пакт на НАТО с дръзки нападения, които вече включват саботажи и шпионаж.

Стрингър предупреди, че членовете на алианса трябва да са наясно с “напрегнатата обстановка“ и да бъдат внимателни с реакциите си, защото Путин би искал да провокира алианса към “прекомерна реакция“.

Полският премиер Доналд Туск миналата седмица каза, че Русия може да атакува умишлено страна от НАТО с дронове или ракети и да твърди, че това е станало случайно. Френският президент Еманюел Макрон изрази съгласие с него и поиска от правителството си да изготви план за защита на критична инфраструктура срещу потенциални атаки с дронове и киберзаплахи.

Други европейски представители заявиха, че заплахата от Русия е сериозна, но призоваха за спокойствие.

Британски военен представител каза, че според Лондон Путин не търси директна конфронтация с алианса.

Представители на Естония, Латвия и Литва, които граничат с Русия, също са по-предпазливи относно перспективата за сериозна ескалация, след като години наред призоваваха западните държави да възприемат по-твърд подход към Москва.

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър отхвърли опасенията, че Русия може да изпитва трансатлантическия военен алианс, като заяви пред АП, че “Путин не иска конфликт с НАТО”.

Той посочи, че навлизането на дронове в страни като Румъния и Полша са до голяма степен резултат на електронна война и са непреднамерени, но отбеляза, че “по-притеснителни” са хибридните действия като саботажи.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред АП, че Путин “знае, че САЩ и Европа са напълно свързани”.

“Трябва да се уверим, че сме защитени, че сме силни, и той знае това. И ако направи нещо глупаво, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде твърд”, добави Рюте.