Капитанът на плаващ под чужд флаг съд в Черно море беше убит при руски удар

Русия атакува през нощта в Черно море товарен кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, убивайки капитана, съобщиха тази сутрин украинските пристанищни власти, цитирани от Ройтерс.
Атаката е причинила пожар, който е потушен и екипажът е евакуиран.
Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са поразили украински отбранителни и енергийни съоръжения, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от военните при удари с дронове през нощта.
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