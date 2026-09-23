Капитанът на плаващ под чужд флаг съд в Черно море беше убит при руски удар

Русия атакува през нощта в Черно море товарен кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, убивайки капитана, съобщиха тази сутрин украинските пристанищни власти, цитирани от Ройтерс.

Атаката е причинила пожар, който е потушен и екипажът е евакуиран.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са поразили украински отбранителни и енергийни съоръжения, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от военните при удари с дронове през нощта.