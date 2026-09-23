Бразилия, Германия, Индия и Япония поискаха спешна реформа на Съвета за сигурност на ООН

Бразилия, Германия, Индия и Япония днес заявиха, че Съветът за сигурност на ООН се нуждае от спешна реформа, за да може отново да поддържа международния мир и сигурност, предаде Ройтерс.

“Предвид все по-предизвикателната геополитическа обстановка, реформа на Съвета за сигурност на ООН е по-необходима от всякога”, заявиха външните министри на страните от Г-4 в съвместно изявление.

Те добавиха, че вчера са се срещнали в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.