Бразилия, Германия, Индия и Япония поискаха спешна реформа на Съвета за сигурност на ООН

Бразилия, Германия, Индия и Япония днес заявиха, че Съветът за сигурност на ООН се нуждае от спешна реформа, за да може отново да поддържа международния мир и сигурност, предаде Ройтерс.
“Предвид все по-предизвикателната геополитическа обстановка, реформа на Съвета за сигурност на ООН е по-необходима от всякога”, заявиха външните министри на страните от Г-4 в съвместно изявление.
Те добавиха, че вчера са се срещнали в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
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