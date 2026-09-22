Рекорден брой кандидати се регистрираха за президентските избори

Рекорден брой кандидати - общо 28 двойки, се регистрираха в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в президентските избори на 25 октомври. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във "Фейсбук".
От тях 21 са издигнати от Инициативни комитети, включително сочените за фаворити действащ президент Илияна Йотова и Кирил Вълчев, зад които застнаха управляващите от "Прогресивна България" и БСП.
Като техен основен конкурент се сочи Андрей Гюров и Георги Кандев, които се подкрепят от "Продължаваме Промяната", "Да, България" и ДСБ.
ГЕРБ и ДПС официално нямат свои кандидати.
Единствената парламентарно представена партия, която ще участва в изборите със свой кандидат е "Възраждане". В надпреварата се включва лично лидерът на партията Костадин Костадинов заедно с евродепутата и бивш журналист Петър Волгин.
В надпреварата участват още лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, на "Величие" Ивелин Михайлов и на "Атака" Волен Сидеров. Всички те бяха в парламента, но не намериха място в настоящото Народно събрание.
Броят на кандидатпрезидентските двойки е рекорден - 28. Досега в изборите за президент кандидатите за поста са били от 6 до 24.
Постъпили са документи за регистрация на следните кандидатски двойки:
- Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент;
- Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент;
- Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент;
- Камен Захариев Тасков - кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент;
- Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент;
- Радостин Петев Василев - кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент;
- Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент;
- Александър Трифонов Томов - кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент;
- Волен Николов Сидеров - кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент;
- Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент;
- Мария Петрова Колева - кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент;
- Боян Боянов Станков-Расате - кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент;
- Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент;
- Искра Йорданова Недева - кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент;
- Иванка Великова Цветанова-Петкова - кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент;
- Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент;
- Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент;
- Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент;
- Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент;
- Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент;
- Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент;
- Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент;
- Явор Бориславов Генов - кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент;
- Георги Николов Димов - кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент;
- Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент;
- Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент, и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент;
- Иван Маркос Христанов - кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;
- Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите изтече днес в 17 часа.
В сряда ЦИК ще изтегли номерата за участие в изборите на кандидатпрезидентските двойки.
Предизборната кампания за вота започва на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври, посочват от ЦИК.
Ако на първия тур на 25 октомври никой от кандидатите не получи над 50 на сто от гласовете, то на 1 ноември ще има балотаж.
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7 коментара
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За Йотова съм спокоен. Като не стане президент Радев ще я назначи за министър на външните работи. Помниш ли, както Цецка Цачева като я отстреляхме и стана министър на правосъдието. Докато не се издъни с апартамента. Понеже Йотова вече се издъни с помилванията има и план Б - направо да я пратят посланик в ОАЕ. Новият президент джентълменски няма да възрази и ще подпише указа.
Откъде толкова гласове и за двамата? От двама бедни един богат не става.
Мани, тва ако стане, в жълтопаветната петроханска трупа ще стане страшно! Ще хвърчат пеньоари.. :)
На балотаж Йотова- Костадинов..
Луда работа, чудя се какво толкова искат и за какво се натискат. Луд умора няма
"....сочените за фаворити действащ президент Илияна Йотова и Кирил Вълчев.." ----- Виждате ли какво става? Щом тези са сочени за фаворити и настана блъсканица от други желаещи.
Балотаж - Костадинов Йотова! ;)