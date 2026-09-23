Полетите на Пеевски: Радев лично е избрал посланика в ОАЕ, който сега отзовава (обновена)

Иван Йорданов за посланик в ОАЕ, който поиска да бъде отзован, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев обясни, че лично е избрал и назначилза посланик в ОАЕ, който поиска да бъде отзован, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били

Радев обясни и как се е стигнало до назначаването на Йорданов. Toй е показал добри способности и е организирал бизнес форум преди негова визита в ОАЕ.

"Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат. Имахме точно тогава покана от президента на ОАЕ за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно. Посланикът, който му беше изтекъл мандатът, тогава си беше вече в София. Това, което ми сподели, че не може да стане такъв бизнес форум, защото първо, според общоприетите порядки в тази държава, трябва да има лична среща между мен и президента и едва след установяване на доверие, тогава, на следващия етап, можем да правим бизнес форум. Поисках какви български дипломатически представители работят в тази страна. Консулът тогава беше също в България. Аз го извиках и поставих задачата: може ли да организира бизнес форум, тъй като посланикът каза, че не може. Той се ангажира. Успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум. И да, с мой подпис той беше назначен за посланик", каза Радев.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай. Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава, който по това време бе Радев. Преди това се иска и съгласие от приемащата го страна.

"Не на всички и по принцип на посланиците, които изпращаме, не се прави проверка на бащите им", каза Радев.

Премиерът коментира, че "започват да се разплитат много неща", но изискват време.

Въпросният казус с полетите не Пеевски е бил осветлен след информация от малтийските служби.

"Чака се много. Едва сега започват да се разплитат много неща. И аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Така че това е само началото. Работи се, казах го вече, с подставените лица, защото тези хора са работили с подставени лица. И ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава. И се надявам, че скоро време ще бъде установено и с какво точно се занимават и как през тях са минавали сериозни публични средства", добави той.

Казусът бе коментиран отново и от Демерджиев.

На въпрос установена ли е съпричастност или по някакъв начин индиректна помощ от страна на българския посланик в ОАЕ, Демерджиев посочи, че фирмата, която е платила полетите и е предоставила самолета за ползване от Делян Пеевски, е на бащата на посланика. Той уточни, че бащата не е разпитван, тъй като няма образувано досъдебно производство, а проверките са извършвани въз основа на документи.

Преди дни Иван Йорданов отрече пред бТВ твърденията на Демерджиев, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети.

"Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било“, каза Йорданов, извънреден и пълномощен посланик в Абу Даби.