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Полетите на Пеевски: Радев лично е избрал посланика в ОАЕ, който сега отзовава (обновена)

Никола Лалов 16 коментара
Румен Радев, сн. БГНЕС
Премиерът Румен Радев обясни, че лично е избрал и назначил Иван Йорданов за посланик в ОАЕ, който поиска да бъде отзован, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
 
Външно министерство веднага изпълни разпореждането на Радев. 
 
Радев обясни и как се е стигнало до назначаването на Йорданов. Toй е показал добри способности и е организирал бизнес форум преди негова визита в ОАЕ.
 
"Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат. Имахме точно тогава покана от президента на ОАЕ за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно. Посланикът, който му беше изтекъл мандатът, тогава си беше вече в София. Това, което ми сподели, че не може да стане такъв бизнес форум, защото първо, според общоприетите порядки в тази държава, трябва да има лична среща между мен и президента и едва след установяване на доверие, тогава, на следващия етап, можем да правим бизнес форум. Поисках какви български дипломатически представители работят в тази страна. Консулът тогава беше също в България. Аз го извиках и поставих задачата: може ли да организира бизнес форум, тъй като посланикът каза, че не може. Той се ангажира. Успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум. И да, с мой подпис той беше назначен за посланик", каза Радев.
 

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Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай. Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава, който по това време бе Радев. Преди това се иска и съгласие от приемащата го страна.
 
"Не на всички и по принцип на посланиците, които изпращаме, не се прави проверка на бащите им", каза Радев.
 
Премиерът коментира, че "започват да се разплитат много неща", но изискват време.
 
Въпросният казус с полетите не Пеевски е бил осветлен след информация от малтийските служби. 
 
"Чака се много. Едва сега започват да се разплитат много неща. И аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Така че това е само началото. Работи се, казах го вече, с подставените лица, защото тези хора са работили с подставени лица. И ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава. И се надявам, че скоро време ще бъде установено и с какво точно се занимават и как през тях са минавали сериозни публични средства", добави той. 
 
Казусът бе коментиран отново и от Демерджиев. 
 
На въпрос установена ли е съпричастност или по някакъв начин индиректна помощ от страна на българския посланик в ОАЕ, Демерджиев посочи, че фирмата, която е платила полетите и е предоставила самолета за ползване от Делян Пеевски, е на бащата на посланика. Той уточни, че бащата не е разпитван, тъй като няма образувано досъдебно производство, а проверките са извършвани въз основа на документи.
 
Преди дни Иван Йорданов отрече пред бТВ твърденията на Демерджиев, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети.
 
"Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било“, каза Йорданов, извънреден и пълномощен посланик в Абу Даби.

Ключови думи

посланик Радев полети Пеевски ОАЕ Иван Йорданов
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16 коментара

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  1. F16
    #16

    Тези които са показали живота на българите, са българските престъпници, и го прегазваха за 36 години преход. 36. Всичката тая бездарна, но хитра, криминална пасмина

  2. Тихомир Томов
    #15
    Отговор на коментар #13

    Вчера още един ф-16 от USAF се разби в Германия......................

  3. Blagoj
    #14

    Не случайно посланик се назначава от президента по предложение на министър председателя. Участието на двете институции предполагат по-добър избор. Нарича се разделение на властите. Но Радев постоянно погазваше разделението на властите, той беше и президент, но и министър председател. В случая (както сам признава) сам си го предложил и сам си го назначил. Тъкмо затова и се наложи (наскопосано) да се променя конституцията в частта за служебните правителства - за да се ограничат щетите от ламтежа на

  4. F16
    #13

    Не знам дали Радев може да влезе на нож с всички по заможни български престъпници, трудно ще е защото имат пари. Но има желание и възможности

  5. простакa
    #12

    БГ политиката е като "Междузвездни войни". Надявам се помните възклицанието "Jabba in huttesse!"

  6. F16
    #11

    Радев е почтен човек , а не мутра. Откъде да знае че си има работа с изпечени престъпници. Българите са доста криминогенни типове, не всички разбира се , но една част

  7. Pastal
    #10

    С една дума , раята ще си търпи, те ще си взимат големите заплати, никой няма да влезе в затвора за крадени пари, за далавери на гърба на народа, няма възмездие за всички изроди от демокрацията!

  8. Plamen_f
    #9

    Не чух нищо за Пееф и фурмите. Те са в дъното на тази сага. Фатмака е ясен

  9. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #8
  10. Мазен Кумунис
    #7

    Още, когато мазната комунистка Корнелия го номинира за президент преди години написах тук: Този "НАТО-вски" генерал в НАТО няма да е троянски кон, а троянско МАГАРЕ! Прав ли съм бил? ;)

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