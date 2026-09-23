Гюров и Кандев ще са с №4 в бюлетината, Йотова и Вълчев - с №25

Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли номерата в бюлетината за гласуване в изборите на 25 октомври 2026 г. за президент и вицепрезидент на републиката.
Жребият беше публичен и излъчен онлайн. На него право да присъстват имаха представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.
Ето коя кандидат-президентска двойка с кой номер в бюлетината ще се яви на вота:
1. Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент;
2. Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент;
3. Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент;
4. Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент;
5. Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент;
6. Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент;
7. Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент;
8. Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент;
9. Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент;
10. Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент;
11. Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент;
12. Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент;
13. Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент;
14. Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент;
15. Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент;
16. Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент;
17. Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент;
18. Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;
19. Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент;
20. Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент;
21. Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент;
22. Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент;
23. Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент;
24. Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент;
25. Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент;
26. Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент;
27. Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент;
Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври, след като ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов – кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет.
Много съм щастлив от този номер – номер 4. Четирилистната детелина е една, каза Константин Вълков, съпредседател на Инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев. Нашият коронен номер е да спечелим кампанията. Надяваме се да я спечелим с етика, човечност, добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места, добави той.
Номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25, каза Емил Стоименов, съпредседател на Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че г-жа Йотова и г-н Вълчев ще водят България по европейския ѝ път без да загърбят националните ни интереси. Другият съпредседател на комитета Крум Зарков каза: "Имаме ясен номер. Имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври".
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5 коментара
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Извинявай - сега ще се гласува с машини, не с допотопните бюлетини. Ама нали като излязат кандидатите на екрана на машината трябва да бъдат подредени по някакъв начин.
Докога с допотопните бюлетини с номера и с глупашките коментари на политици какви щастливи цифри да изтеглили ?
Има нещо символично в това, че Гюров е четвърти отпред назад, а Йотова - трета, ама отзад напред.
Гюров отиде при президента Зеленский в Киев, идиотова се простна в обувките на гундяев; Гюров ни вкара в коалицията на желаещите, началникът на идиотова ни извади. Кого избирате - Гюров или приятелката на наркотрафикантите?
Ще гласуваме за Андрей Гюров защото в качеството си на служебен премиер правеше това което беше необходимо и доказа личните си качества. Това, че не харесваме партията му няма да ни спре.