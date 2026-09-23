Пеевски се обяви за най-проверявания политик, НАП тръгва след него

НАП е сезирана с искане да започне проверка на Делян Пеевски и произхода на парите му, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в сряда. На този фон Пеевски го посъветва да обърне внимание на "публичните данни за корупция в най-висшите еталони" на неговата партия и се обяви за най-проверявания човек в държавата.

Премиерът Румен Радев също се включи по темата и обясни, че властите вече "работят с подставените лица", които корупционните бизнеси за използвали, за да се прикриват. Изискана е информация и

Сигналът срещу Пеевски до НАП е подаден от самия вътрешен министър Иван Демерджиев, който се позовава на изказвания на Пеевски в петък, отразени на официалния сайт на ДПС. Пеевски твърди, че той и неговото семейство сами са си плащали за полетите с частния самолет до Дубай.

“Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети“, твърди Пеевски, цитиран от ДПС.

В края на миналата седмица Демерджиев обяви, че Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, и двамата санкционирани за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ, са свързани с фирми за мантинели, като "дружества касички" са отклонявали обществени средства към тях.

Проблемът с мантинелите попадна във фокуса на общественото внимание след серия тежки катастрофи приключили със смърт и скандална обществена поръчка за близо 500 млн. евро.

След разследването на МВР и службите за сигурност се твърди, че са установени сериозни нарушения при доставките на мантинели.

Иван Демерджиев обясни механизма, по който е отклоняван обществен ресурс. Част от средствата се отклоняват към дружество без никакви дейност, което Демерджиев нарече "дружество касичка". "То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро", каза Демерджиев.

Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Самият Пеевски веднага обясни, че тези твърдения са неверни, а Демерджиев моментално пусна искането за данъчна проверка. Министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи.

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, съобщава МВР.

Радев: Работим с подставените лица

Премиерът Румен Радев на свой ред коментира опълни, че се прави всичко възможно, включително се работи с партньорските служби за установяване на корупционни бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина.

"Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава", коментира той и допълни: "Едва сега започват да се разплитат много неща. И аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Това е само началото”.

Радев обясни, че разследващите вече работят с използваните “подставени лица”. На въпрос от структурите на партиите ли са подставените лица, Радев отговори: "Основно не".

Пеевски: Всяка дума за мен е лъжа

“Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа. Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата”, каза Пеевски в сряда, цитиран от пресцентъра на партия.

”Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам – лъжи!”, каза още той.

Пеевски изрази надежда НАП в най-кратки срокове да приключи проверката си и да оповести резултатите.

”Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев”, каза той.

Пеевски обясни, че “адмирира“ действията на Демерджиев, но искал “със същия пролетарски плам” той да обърне внимание на “публичната информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ”.

”Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това.

И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство”, обясни Пеевски.