Пеевски се обяви за най-проверявания политик, НАП тръгва след него

НАП е сезирана с искане да започне проверка на Делян Пеевски и произхода на парите му, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в сряда. На този фон Пеевски го посъветва да обърне внимание на "публичните данни за корупция в най-висшите еталони" на неговата партия и се обяви за най-проверявания човек в държавата.
Премиерът Румен Радев също се включи по темата и обясни, че властите вече "работят с подставените лица", които корупционните бизнеси за използвали, за да се прикриват. Изискана е информация и
Сигналът срещу Пеевски до НАП е подаден от самия вътрешен министър Иван Демерджиев, който се позовава на изказвания на Пеевски в петък, отразени на официалния сайт на ДПС. Пеевски твърди, че той и неговото семейство сами са си плащали за полетите с частния самолет до Дубай.
“Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети“, твърди Пеевски, цитиран от ДПС.
В края на миналата седмица Демерджиев обяви, че Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, и двамата санкционирани за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ, са свързани с фирми за мантинели, като "дружества касички" са отклонявали обществени средства към тях.
Проблемът с мантинелите попадна във фокуса на общественото внимание след серия тежки катастрофи приключили със смърт и скандална обществена поръчка за близо 500 млн. евро.
След разследването на МВР и службите за сигурност се твърди, че са установени сериозни нарушения при доставките на мантинели.
Иван Демерджиев обясни механизма, по който е отклоняван обществен ресурс. Част от средствата се отклоняват към дружество без никакви дейност, което Демерджиев нарече "дружество касичка". "То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро", каза Демерджиев.
Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.
Самият Пеевски веднага обясни, че тези твърдения са неверни, а Демерджиев моментално пусна искането за данъчна проверка. Министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи.
В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.
Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, съобщава МВР.
Радев: Работим с подставените лица
Премиерът Румен Радев на свой ред коментира опълни, че се прави всичко възможно, включително се работи с партньорските служби за установяване на корупционни бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина.
"Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава", коментира той и допълни: "Едва сега започват да се разплитат много неща. И аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Това е само началото”.
Радев обясни, че разследващите вече работят с използваните “подставени лица”. На въпрос от структурите на партиите ли са подставените лица, Радев отговори: "Основно не".
Пеевски: Всяка дума за мен е лъжа
“Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа. Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата”, каза Пеевски в сряда, цитиран от пресцентъра на партия.
”Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам – лъжи!”, каза още той.
Пеевски изрази надежда НАП в най-кратки срокове да приключи проверката си и да оповести резултатите.
”Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев”, каза той.
Пеевски обясни, че “адмирира“ действията на Демерджиев, но искал “със същия пролетарски плам” той да обърне внимание на “публичната информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ”.
”Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това.
И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство”, обясни Пеевски.
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9 коментара
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Свинята е набедена ! Колко несправедливо ! ^^
Намагнетизирания шопар със сигурност е най-самопроверяваният "политик" в България.
В любимите Щати на нашите поми яри тези действия се извършват от министерството на финансите ..........................
Дъртият мазен корупционер - "Бях точен с парите" ни е много ясен. Че е мазен рисофилистик от партията на русофилистика! ;)
Клоун. Сезирал НАП. Имитация на дейност с прехвърляне на отговорност.
Кирчо поне арестува Мутрата. Демерджиев нищо не може да направи докато мафията в НАП и Прокуратурата не бъде разбита.
Че няма се бори с нещастната Мутра Баце, я?! Прасчо е по- велик от Бойко и е Владетел на Територията! Кой е Бойко? Солташак на ЕНП и Фройлайн Урсула! Пеефски е Мастъ енд Къмандъ!
Дъртият мазен корупционер - "Бях точен с парите" ни е много ясен. Но му прощаваме защото се е опълчил да се бори с Прасчо Магнитски! ;)
Тоя си подритва трудовата книжка, като се заяжда с Владетеля на Територията. Пеефски притежава държавата, човешкия й и материален ресурс. Даже тоя нещастник е на служба " министър", благодарение на благосклонния Владетел! Днеска е министър, утре е на борсата безработен! Взимайтъ съ у ръки, ей!