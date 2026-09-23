Управляващите отпушиха износ на дизел за над 73 млн. долара

Парламентът отмени въведената преди 11 месеца забрана за износ на дизел и авиогориво от страната с аргумента, че в страната има достатъчно горива, а дейността на бургарската рафинерия не е затруднена от наложените от САШ и Великобритания санкции срещу руския ѝ собственик "Лукойл". Падането на ограничението влиза в сила с обнародването му в Държавен вестник.

Предложението на Министерския съвет бе подкрепено от управляващото мнозинство със 121 гласа, против отмяна на забраната бяха 42-ма народни представители - от "Демократична България", "Продължаваме промяната", "Възраждане" и трима от ГЕРБ-СДС. Въздържаха се 23 депутати - от ГЕРБ-СДС. В гласуването не участва парламентарната група на ДПС.

Според правителството всички рискове, които са наложили приемане на забраната, вече са преодолени и запазването ѝ би довело до загуби на операторите, които не могат да изпълнят свои задължения по договори с международни контрагенти.

Зам.-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова отбеляза преди дискусията, че производственият капацитет на рафинерията в Бургас надхвърля местното потребление и след задоволяване на нуждите на вътрешния пазар икономическата логика е горивата да се изнасят.

Тя посочи, че по данни от особения управител към 3 септември на площадката на "Лукойл Нефтохим Бургас" е имало около 50 хил. тона дизелово гориво. Това е излишък спрямо потребностите на българския пазар, чиято стойност е приблизително 73.2 млн. щатски долара, отбеляза Карадимова. По думите ѝ при натрупване на допълнителни количества от производството през октомври общата стойност на задържания продукт би могла да достигне приблизително 197.6 млн щатски долара. "Лукойл Нефтохим" работи на 90 процента от капацитета и приоритетно задоволява вътрешния пазар, изтъкна зам.-министърът.

Слави Василев от "Прогресивна България" каза, че забраната за износ няма да повлияе върху цената на дизела, защото тя ще продължи да се определя от международните пазари, но ще помогне на рафинерията и търговците на горива. Това ще освободи и складови вместимости в България, необходими на вътрешната търговия.

"И понеже руският дизел липсва и понеже производственият капацитет на рафинериите в Европа е недостатъчен, затова ние трябва да позволим на нашата рафинерия, която произвежда повече, отколкото потребяваме, да може да изнесе. Първо, защото това ще облекчи пазарите на нашите партньори в Европейския съюз, второ - ще спомогне на търговците на горива да могат да реализират бизнес, и ще освободи складови вместимости, които ще помогнат вътрешната търговия. Затова цената ще падне, когато вдигнем забраната за износ на тези горива – дизел и керосин", каза Василев.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" попита от какво зависи котировката на дизела. Ако случайно се прави от петрол, може би цената на петрола има отношение към цената на дизела, посочи председателят на ПП и бивш финансов министър. Освен цената на дизела клиентът трябва да плати и акциза и ДДС-то, които се начисляват, така че да кажете, че това какво плаща крайния клиент няма никакво отношение към акциза и ДДС-то, е присъщо на някой, който се чуди кое порше да кара, а не обръща внимание какво слага от бензиноколонката, коментира бившият финансов министър. "В момент, в който има недостиг на горива и цените се качват в световен мащаб, вие решавате да махнете забраната за износ и се опитвате да ни убедите, че това е добре за българските граждани", заяви той.

Според Василев така рафинерията ще може да продаде скъпо дизела в чужбина, но цената за всички български граждани ще се вдигне.

"В това решение и неговото взимане много сериозно влияние има един много близък олигарх до "Прогресивна България". Преди беше близък до един ваш комшия там по първи ред, Делян Пеевски. Той в момента има много важно мнение и влияние за това да пада забраната за износ. Вие това което ще направите ще бъде във вреда на българския пазар и ще обслужва един - единствено "Лукойл", заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България".

Предприемате рисков ход, с който да се стигне до още по-голямо поскъпване на горивата, предупреди и Мартин Димитров от "Демократична България".

"Няма анализ дали ще се подсигурят количествата, необходими за българския пазар. Палиативните мерки, предложени проинфлационно в правителството, няма да се справят с тая криза. Дължите отговор на българските граждани и българския бизнес. Някой да излезе от вас, колеги, и да каже какъв резултат очакваме утре българските граждани и бизнес на бензиноколонката. Надявам се надолу", заяви Александър Иванов от ГЕРБ-СДС

От началото на годината насам от България са изнасяни и в момента се изнасят горива, ако има извънпазарни наличности, заяви Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС. Но по решение от предходното НС има държавен контрол върху тази търговия, за да не се допусне дефицит, отбеляза той. Това, което предлагате, е реално да падне държавният контрол и да може бизнесът да си изнася, когато и колкото иска, смята депутатът.