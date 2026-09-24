Такситата в София поскъпват с над 5% от януари

Таксиметровите шофьори в София ще карат с по-високи минимални и максимални дневни и нощни тарифи от началото на 2027 г. От януари месец цените за таксиметров превоз на пътници ще поскъпнат с 5.3% и минималната дневна тарифа в София ще стане 0.77 евро на километър.

Решението беше прието от Столичния общински съвет с 35 гласа "за". Шест общинари гласуваха против, а други пет се въздържаха. Минималните и максималните цени за един километър пробег в такситата на територията на Столичната община бяха определени на база утвърдената с решение на СОС през октомври 2025 г. единна методика за автоматично индексиране на цените за таксиметров превоз.

Така минималната дневена тарифа ще нарасне от 0.73 евро на 0.77, а минималната нощна тарифа става от 0.84 евро – 0.89 евро. Максимналната дневна тарифа също се променя и от 1.24 евро става 1.31 евро. Максималната нощна пък ще бъде 1.6 евро, след като досега беше 1.52.

Увеличението е с 5.3% се прилага заради единната методика за автоматично индексиране. В нея са включени три компонента основни компонента – инфлация, минимална работна заплата и цени на горива.

За периода септември 2025 г. – август 2026 г. изчислената инфлация е 5.9%, ръстът на минималната работна заплата е 12.63%, а средната цена на основните видове горива е намаляла с 10,42%. В резултат общият индекс за актуализация на цените е 5.3%

В доклада, приет от обшинарите, се посочва, че в общинската администрация е постъпило предложение от браншови организации в сектора за актуализация на цените с 10% за 2027 г., но все пак предложението на общинските съветници е било двойно по-малко.

Още преди гласуването общиснките съветници от "Спаси София" се обявиха против вдигането на тарифите и заявиха, че са серизали Комисията по защита на конкуренцията,

Комисията за защита на потребители и националния омбудсман заради увеличението на тарифите.

"Всички таксиметрови компании в София в момента возят на цени, близки до минималните тарифи. Те могат сами да си увеличат цените, а не политически орган като СОС да прави това. Няма никакво основание за изменение на тарифите в момента. Това уж е частен сектор, който трябва сам да си определя цените, а в момента се прехвърля отговорността за това към СОС", заяви общинският съветник Гергин Борисов.

Христо Копаранов изрази надежда за бърза реакция от компетентните органи и обясни, че по закон всяко увеличение на цените трябва да се доказва с икономическа обосновка, а според "Спаси София" такова основание няма.

Според Борисов за пореден път се прехвърля отговорност от един "уж частен сектор, койт уж е на свободния пазар и уж следва сам да определя цените си".

По време на дебатите общинският съветник Войслав Тодоров от БСП, който също беше против решението, заяви, че законът задължава общинските съвети ежегодно да определят минимални и максимални цени, но не ги задължава да ги увеличават.