Кмет на ГЕРБ ще подкрепи Йотова за президент, защото усетил "човешкото" в нея

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че ще подкрепи Илияна Йотова в предстоящите президентски избори . Тодоров отбеляза, че я познава отдавна и в нея е "усетил човешкото".
"Илияна Йотова дълго време се свързваше с лявото политическо пространство. Но ще ви кажа, че аз винаги съм гласувал за някой човек като личност. И в нея съм усетил човешкото. Тя винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите. Аз я познавам от 15 години, затова при подобен избор аз няма да се колебая.", каза той в подкаста "Директно с Кристияна" в YouTube. Отговорът му е след въпрос кой би подкрепил при балотаж.
На въпрос дали Борисов би подкрепил Андрей Гюров при потенциален балотаж между него и Илияна Йотова, Тодоров посочи, че не очаква лидерът на ГЕРБ да даде такава подкрепа.
"Не очаквам да го направи. Не, защото не е десен, а защото служебното правителство на Гюров толкова много отрицание хвърли върху избирателите на ГЕРБ, че не очаквам по никакъв начин да могат те по естествен път да подкрепят този кандидат", каза кметът.
Той коментира и решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов партията да не издигне собствен кандидат за президент.
"Според мен беше нормално в тази ситуация точно това да се случи, защото не смятам, че е моментът, в който ГЕРБ трябва да участва на тези избори. Според мен това решение е правилно", заяви той.
Кметът посочи, че резултатът в настоящия момент не би бил добър за партията. "И преди шест месеца казах, че ГЕРБ има нужда от осъзнаване и от сериозно прераждане, за да може отново да се върне там, където е бил", припомни Живко Тодоров.
Тодоров разкритикува служебното правителство на Андрей Гюров и го обвини, че е нанесло негативи върху избирателите на ГЕРБ.
"Президентът е човек, който гради мостове. Президентът е човек, който трябва да протяга ръка. Той трябва да бъде надпартиен, в истинския смисъл надпартиен, а ние видяхме един служебен кабинет на Андрей Гюров, изцяло партиен и работещ за партийните интереси на една политическа сила", каза кметът.
По думите му за общ десен кандидат е било необходимо издигането на дипломат с богат опит.
В края на април тази година Живко Тодоров изненадващо напусна ръководството на ГЕРБ и излезе от Изпълнителна комисия.
"Предпочетох да се махна от софийските интриги и да бъда човек, насочен изцяло към града си", каза той.
"Един кмет трябва първо да следва собствените си принципи. Той трябва да бъде независим от партията, от която е излъчен. Ако той работи за партийните си интереси след като е избран, това означава, че не е кмет на всички хора. Същото е с президента", посочи Тодоров.
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13 коментара
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Простите и грозни шарлатани не могат да проумеят, че без ГЕРБ и ДПС нямат никакъв шанс да отидат на балотаж! Така и не разбраха, че необединена опозиция няма шанс за президент! Дори и в тройката няма да се класират! ;)
защо предаде борисов, маZнЭйка... ((((-; . . . Защо го изостави да го ръфат сега беззащитен петрохан-прокурoрските кучета...? . . . Защо ма, маZнЭйке неверна? ((((-: . . . . Егати пародийните "геройчета" са гЭрб-авите. . . !
Гласувате за йотовица - получавате тиква и прасе.
Усетил човешкото, демек, че е същата алчна свиня като тиквата боко
МаZняк! Айде коментирай! Пусни дискретен мигач! А-а-а-ма комуне с комуне! Като батя си Боко...
Знаем отдавна,че си е с обърната резба по всички направления.
Не знае никой преди колко века открил е той човешкото в човека, но струва ми се, в нощ студена сглобка нова вече е родена.
ЖикТак Жифку в ритъма на вечния "убав ни е кметя" припев. Едни такива комсомолци с 0 дена полезен трудов стаж се превърнаха във вечните "преуспели" администратори. Хак да му е на "мат'рияла" такива комсомолци да го "оправят" и на държавно, и на общинско ниво.
До онзи ден кмета усещаше човешкото в ББ и ДП, сега рязко го усети в Йотова, която пък е нещо като резервно копие на Радев. А какво стана с кметовете, които се снимаха с Пеевски пред герба?