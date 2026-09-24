Путин си строи нова резиденция в Сочи като държавна отбранителна поръчка

В любимата резиденция на руския президент Владимир Путин "Бочаров ручей" в Сочи, която той практически е престанал да посещава на фона на зачестилите атаки на украинските въоръжени сили срещу региона, вече три години се изграждат нови обекти на мястото на разрушени сгради, включително и на основната сграда на комплекса.
Както установи Би Би Си, въз основа на съдебни данни по спорове между изпълнители, преустройството на резиденцията се извършва в рамките на държавната отбранителна поръчка на Федералната служба за охрана (ФСО). Това се доказва от специален 25-цифрен номер на държавния договор, сключен още през 2023 г., чието изпълнение трябва да приключи през 2027 г.
Старите сгради на резиденцията са започнали да бъдат разрушавани през 2024 г., а същинското строителство е започнало през 2025 г., сочат анализираните данни.
Според сателитни снимки към есента на тази година преустроените сгради в комплекса "Бочаров ручей" вече са достигнали етап, при който са покрити с покриви, като новите постройки заемат значително по-голяма площ от предишната резиденция.
Журналистите обаче отбелязват, че само по изображенията не е възможно да се установят предназначението и броят на етажите на сградите.
По данни на Би Би Си генерален изпълнител на проекта е регистрираната в Крим компания "Група компании Трансстройинвест" (ГК ТСИ). Значителна част от работата е била извършена от подизпълнители, с които ТСИ още през първите месеци на строителството е влязла в конфликти и съдебни спорове.
При открити обяви за работа се посочвало, че специалисти се търсят за "стратегически" обект: "Обект на ФСО — необходимо е да се премине проверка на данните“.
Както установяват авторите на разследването, строителни работници са били търсени включително чрез социалните мрежи и сайтове за работа.
Въпреки че връзката с резиденцията на Путин обикновено била обозначавана само косвено чрез набора от изисквания и условия, в някои от обявите "Бочаров ручей" бил посочен директно.
"Службите за сигурност на РФ и вътрешните [служби] контролират паричните потоци, затова всичко е честно и прозрачно", се казвало в една от обявите.
Тази година за обекта започнали да се търсят специалисти за довършителни и вътрешни работи, включително за монтаж на осветителни тела, санитарно оборудване и врати.
Колко е струвало строителството и каква е общата стойност на целия нов комплекс, не може да бъде установено точно, отбелязва медията.
В откритите обяви за работа бюджетите на отделни договори с подизпълнители са варирали между 90 и 500 милиона рубли.
Структури на "Трансстройинвест" вече са били ангажирани в изграждането на друга резиденция на Путин —-държавната дача в селището Олива на южния бряг на Крим, установяват журналистите.
Компанията също така е строила луксозни жилищни комплекси и бизнес центрове, включително върху терени на ФСБ в Москва, както и е участвала в реконструкцията на летище "Внуково".
ТСИ работи и в окупираните от Русия украински региони. Например компанията е участвала във възстановяването на най-старото кино в Мариупол - "Победа".
Преди началото на войната срещу Украйна Путин посещавал резиденцията в Сочи по няколко десетки пъти годишно. Само през 2021 г. той е бил там 24 пъти, включително за да отбелязва рождения си ден, както и рождения ден на майката на двамата си синове - бившата гимнастичка Алина Кабаева.
През 2024 и 2025 г. обаче той е направил само по две посещения в Сочи, след което практически е престанал да пътува до региона.
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4 коментара
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Планът предвижда да има на всяко кьоше кенеф. Че куфарчето лесно се пълни.
Я па тоя! За кога?
В Сочи летят украински дронове.
Страх го е да излезе от бункера.