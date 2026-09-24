Съд нареди на Тръмп да върне на CNN, MS NOW и Politico достъпа до Белия дом

Федерален съдия разпореди на президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS NOW и Politico, заявявайки, че забраната му за трите медии най-вероятно е противоконституционна, предадоха световните агенции.

Федералният съдия Тим Кели се произнесе по дело, заведено от медиите, които оспорват забраната, наложена им от Тръмп на 18 септември.

Кели разпореди на администрацията в Белия дом незабавно да върне акредитациите на медиите и забрани на длъжностните лица да прилагат забраната в продължение на 14 дни. Съдията отхвърли твърдението на правителството, че забраната е била мотивирана от съображения за национална сигурност.

"В материалите по делото липсват фактически доказателства в подкрепа на твърдението на ответниците, че отнемането на постоянните пропуски на ищците наистина ще защити националната сигурност или че тя ще бъде застрашена, ако съдът разпореди възстановяването им, докато трае делото“, заяви Кели, цитиран от БТА.

По думите му самият Тръмп е заявил, че забраната се дължи на „твърдяна липса на достоверност и негативизъм“ в отразяването на медиите.

Белият дом и представителите на трите медии все още не са коментирали решението.

CNN, MS NOW и Politico заведоха делото на 21 септември. Те смятат, че забраната нарушава Първата поправка, която защитава основните човешки права, сред които и свободата на словото. Медиите заявяват, че решението е взето без те да бъдат бъдат предварително уведомени или да имат възможност да го оспорят.

На 18 септември Тръмп обяви, че забранява достъпа на трите медии до Белия дом заради начина, по който отразяват администрацията му. Ден след това пропуските им бяха взети, а журналистите на трите медии не бяха допуснати до Белия дом.

В олатформата си Truth Social Тръмп бе написал, че трите медии "не трябва да имат възможност постоянно да пишат или съобщават измислици и лъжи".

Забраната засегна и телевизионното отразяване на президента. CNN, CBS News, ABC News, NBC News и Fox News участват в обща система, чрез която заснемат президента при събития и пътувания, а кадрите се разпространяват и до други медии. Останалите големите американски телевизии обаче също преустановиха отразяването на дейността на Тръмп в знак на протест.

Коалиция от групи за свобода на печата и десетки новинарски организации внесоха общо становище в подкрепа на трите медии, според което „лишаването на журналисти и медии от техните права поради субективно възприемана редакционна гледна точка нарушава десетилетна съдебна практика на Върховния съд“.

Становището е подписано от Комитета на журналистите за свобода на печата (Reporters Committee for Freedom of the Press), "Ройтерс", „Вашингтон Пост“, „Фокс Нюз“ и др.



Очаква се Министерството на правосъдието да обжалва решението. То вече се опита да го защита с аргумента, че забраната е заради съображения за националната сигурност.