Засилват се предупрежденията, че руската агресия може да се разрасне към други държави

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази сериозни опасения, че войната на Русия срещу Украйна може да се разрасни към други страни чрез хибридни атаки или саботажи, или дори вследствие на недоразумение, което да доведе до преки бойни действия, предаде ДПА.

"Едно от многото ни опасения относно войната между Русия и Украйна е, че тя може да метастазира и да обхване други места", заяви Рубио пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, цитиран от БТА.

Според него войната може да се пренесе другаде чрез хибридна атака, чрез саботаж или поради недоразумение като отклонение на пилот.

"Тези неща будят тревога. Повдигаме въпроса на много срещи с представители на различни държави, тъй като това е сериозен повод за безпокойство“, каза Рубио.

Преди седмица и президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Русия, че извършва атаки срещу държави, подкрепящи Украйна.

Думите на Рубио дойдоха малко след срещата му с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк. Самият Лавров обяви пред ООН, че Москва няма да прави "пауза" във войната си срещу Украйна, продължаваща вече повече от четири години,

„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров в Ню Йорк, обвинявайки Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да "напомпва киевския режим с оръжие".

Предупрежденията за евентуална агресия на Русия срещу други страни обаче не идват само от САЩ. Полският министър-председател Доналд Туск вече предупреди, че очаква зачестяване на руските атаки както срещу Украйна, така и срещу държавите, подкрепящи Киев.

Според разузнавателни данни, цитирани от Туск, страните, оказващи помощ на Украйна, включително Полша, могат да станат обект на атаки с дронове и ракети, замислени така, че да изглеждат като случайни инциденти.

Междувременно посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц осъди "по най-категоричен начин всякакви опити за разрастване на войната" в Украйна по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, предаде Ройтерс.

По думите на зам. генералният секретар на ООН по политическите въпроси Розмари Дикарло се навлиза в нова опасна фаза на войната в Украйна.

С всеки изминал ден атаките се засилват, жертвите сред цивилното население нарастват, мащабът на разрушенията се увеличава, а рискът конфликтът да се разпространи в региона расте. А последиците се усещат далеч извън пределите на бойното поле“, каза Дикарло в Ню Йорк.

Според нея е налице нарастващо безпокойство относно разпространението на войната към съседни на Украйна държави и опасността от по-нататъшната ѝ ескалация.

"Инцидентите с навлизане или приближаване на дронове до въздушното пространство на съседни държави зачестяват, което засилва опасенията конфликтът да се прехвърли в региона. Атаките срещу гранични контролно-пропускателни пунктове, както и срещу транспортната и логистичната инфраструктура близо до държавните граници, допълнително увеличават тези рискове“, каза Дикарло, цитирана от БТА.

Тя припомни, че през последните няколко седмици е имало съобщения за тревожни инциденти с дронове в пограничните райони на Украйна с Молдова и Полша, както и в Литва и Румъния.

На фона на тези заплахи над 50 държави в ООН призоваха Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори.

Това се посочва в съвместна декларация, разпространена преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига.

В декларацията се подчертават солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на принципите на Устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана.