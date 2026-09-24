Съветът за мир на Тръмп представи план за възстановяване на Газа за 2.45 млрд. долара

Оглавяваният от президента на САЩ Доналд Тръмп Съвет за мир представи плана си за частично възстановяване на ивицата Газа в Ню Йорк, където се провежда 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

Планът за възстановяването на ивицата, която беше до голяма степен разрушена в резултат на военните действия през последните три години, ще струва 2.45 млрд. долора. Финансирането ще бъде разпределено в 66 програми в рамките на половин година а и ще бъде насочено към жилищно строителство, производство на дизел и премахването на отпадъци, предаде Би Би Си.

Създаденият от американския президент Тръмп Съвет за мир обаче призна, че са нужни още много дарения. Засега са обещани поне 18 млрд. долара, но досега са преведени под 300 млн.

Бордът изчислява, че пълното възстановяване и реконструкция на ивицата ще изискват около 71.4 милиарда долара през следващото десетилетие.

Зетят на Тръмп и член на изпълнителният съвет на Джаред Кушнер призна, че проектът е изправен пред „различни забавяния по различни въпроси, независимо от причината“.

"Целта на днешния ден беше просто да ви покажем, че сме наистина напълно ангажирани да го направим“, каза той, цитиран от Би Би Си.

Към него в Ню Йорк се присъедини и американският пратеник Стив Уиткоф, който заяви, че групата е постигнала „реален напредък“ през последната година.

Планът е изправен пред значителни предизвикателства, включително как да се гарантира сигурността на действащите в Газа, да се преразгледа вътрешното управление и да се постигне консенсус между израелските и палестинските власти.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на отделна пресконференция, че „редица държави са се ангажирали с финансова помощ“ и че бордът "търси още участници".

Международни военни сили и ново управление все още не са се установили в Газа, като не са започнали и възстановителни работи, посочва Асошиейтед прес.

Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов каза, цитиран от БТА, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на "Хамас“, което терористичната групировка отказва да предприеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции.

"Предвид сложността на ситуацията смятам, че постигаме бавен, но постоянен напредък“, каза той. По думите му разговорите с Израел са политически чувствителни и емоционални заради предстоящите следващия месец избори, посочва агенцията.

"Искам да подчертая ясно, че не сме обвързани с конкретен график, а с процеса на проверка. Искаме да сме сигурни, че това ще проработи“, поясни той.

Формално прекратяване на огъня във войната в Газа е в сила от октомври миналата година. Напоследък обаче Израел отново засили въздушните си удари, като твърди настоятелно, че целенасочено атакува високопоставени членове на "Хамас“.

Съветът на мира беше създаден като част от 20-точковия мирен план за Газа на Доналд Тръмп, който той представи заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху през септември миналата година.

Тогава "Хамас" се съгласи да върне всички 48 останали заложници, държани в Газа, в замяна на палестински затворници в израелски затвори и задържани в ивицата, както и на идеята за предаване на управлението на Газа на палестински технократи.

През юли групировката заяви, че е приела план за разоръжаване на Газа, който предвижда слагане на оръжия, при условие че Израел прекрати "всички форми на агресия“ и изтегли силите си от Газа. Нетаняху обаче отхвърли подобна идеята и заяви, че израелските военни ще останат в Газа, докато Хамас не бъде „наистина“ разоръжен.