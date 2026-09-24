С червен килим и почетен караул. Тръмп посрещна лично Си Цзинпин в САЩ (галерия)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна китайския държавен глава Си Цзинпин с прелитане на военни самолети и 30-метров червен килим във военновъздушната база "Андрюс"" край Вашингтон.
Необичайният жест, който не се е случвал от 60 години, постави началото на тридневното държавно посещение на Си в САЩ, по време на което двамата лидери ще обсъдят отношенията между двете страни на фона на напрежението около търговията, технологиите, Тайван и Иран, предадоха световните агенции.
Тръмп чакаше китайския президент на военната база, а не в Белия дом, което бе оценено от световните наблюдатели като безпрецедентен жест на уважение, отбелязват агенциите.
В церемонията по посрещането участва и военният оркестър на американските Военновъздушни сили, който премина по пистата, докато наоколо се развява американски и китайски знамена.
Сн. ЕПА/БГНЕС
Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха Си и съпругата му Пън Лиюен на червения килим след слизането им от самолета. Китайският държавен глава не организира подобно посрещане на летището при посещението на Тръмп в Пекин през май.
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Лидерът на Китайската комунистическа партия пристигна със самолет на Air China . Почетният караул се строи от двете страни на червения килим, а до самолета пристигнаха две лимузини.
Си и Пън слязоха от самолета и двете президентски двойки си стиснаха ръцете. След кратък разговор те преминаха заедно по червения килим и позираха за снимки.
Два стратегически бомбардировача B-1 прелетяха над базата, докато военният оркестър изпълняваше американския национален химн. Свръхзвуковите самолети са ключова част от бойния арсенал на САЩ.
След размяната на любезности двете двойки отпътуваха с отделни автомобили за Вашингтон.
Сн. ЕПА/БГНЕС
Личното посрещане на чуждестранен лидер на летището край Вашингтон е рядък жест от страна на американски президент. За последно това се е случвало през 1962 г., когато Джон Кенеди посреща британския премиер Харолд Макмилан.
Преди малко повече от години Тръмп посрещна на червен килим и президента на Русия Владимир Путин. Тогава американският президент очакваше руския си колега с червен килим на военната база край град Анкоридж в Аляска.
Тръмп определи посрещането на Си като "страхотно“ и заяви, че според него китайската делегация го е оценила.
Визитата, която е от особено значение за отношенията между двете страни, е първото посещение на Си във Вашингтон от 2015 г. насам.
Тридневното посещение продължава в четвъртък с официална церемония в Белия дом, която ще включва военни демонстрации и въздушен парад. Предвидени са разговори между Тръмп и Си, както и държавен банкет. В петък двете президентски двойки ще пият чай в Белия дом, след което ще посетят Националния архив във Вашингтон.
Сред основните теми се очаква да бъдат изкуственият интелект, войната в Иран, Тайван и удължаването на търговското примирие между САЩ и Китай.
Посещението идва на фона на новината, че САЩ и Китай ще удължат търговското си примирие до януари.
"Така двете страни си дават шанс за постигане на по-голяма търговска сделка", заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт.
Споразумението, по силата на което Тръмп намали митата върху част от китайските стоки в замяна на облекчаване от страна на Си на ограниченията върху редкоземните елементи, трябваше да изтече на 10 ноември.
След среща с китайския вицепремиер Хъ Лифън Бесънт заяви, че двамата са обсъдили и възможността в бъдеще да бъде постигнато по-съществено търговско споразумение между двете държави.
Първата дама Мелания Тръмп пък обяви, че е участвала активно в изготвянето на програмата на посещението. Пред Fox News тя каза, че Тръмп е решил лично да посрещне Си на летището, „защото двамата имат прекрасни отношения“.
Си е придружаван от Цай Ци – член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия, смятан за един от най-близките му сътрудници, както и от вицепремиера Хъ Лифън, външния министър Ван И и други представители на Пекин.
"Великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика държава могат напълно да съществуват едновременно, да се подкрепят взаимно и да бъдат от полза за света“, заяви Си, цитиран от Би Би Си. Той изрази увереност, че посещението ще "даде ползотворни резултати".
Не е ясно дали представители на бизнеса също са пристигнали в САЩ. Присъствието на китайски компании в САЩ би могло да повдигне въпроси около бизнес практиките на Пекин, държавните субсидии и свръхкапацитета на китайската икономика.
При посещението на Тръмп в Пекин през май той беше придружаван от ръководители на някои от най-големите американски технологични компании, сред които Тим Кук от Apple, Илон Мъск от Tesla и Дженсън Хуанг от Nvidia.
Би Би си съобщава, че ръководители на американски компании в областта на изкуствения интелект се очаква да присъстват на официалната държавна вечеря в четвъртък
Въпреки широкия дневен ред очакванията за голям пробив в отношенията между Вашингтон и Пекин остават ограничени. Анализатори определят срещата по-скоро като опит за запазване на относителната стабилност между двете страни въпреки продължаващото им икономическо и геополитическо съперничество.
Пищното посрещане на Си предизвика и критики сред част от републиканците в Конгреса. Сенаторът Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, отправи остри критики към китайския лидер и към демонстрираното от американската администрация отношение към него.
В навечерието на срещата между Тръмп и Си правителството на Тайван благодари на САЩ за подкрепата им.
Китай смята демократично управлявания остров Тайван за своя територия, и преди ден отново подчерта, че този въпрос е "червена линия", която Вашингтон не трябва да пресича.
Посещението е третата среща между Тръмп и Си, откакто американският президент се завърна в Белия дом.
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13 коментара
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Чаай, че ся се зачетох : докато се посрещали, над базата прелетяли два B1 и оркестъра свири химна на Америка! Демонстрация на мощ и " Америка фръст ". Така трябва:)))
Пореден срам за американците, да видят как Оранжевия Клоун се кланя на световните диктатори и масови убийци.
Доживяхме!!! Америка да се надява на помоща и добрите намерения на разреден до 33% комунист!
Американският, загнил буржоазен империализъм и долара потъват!
Така капитанът на потъващия кораб посреща с надежда силните на деня, надявайки се на спасение! Защото благодарение на Шарения, от две години насам на портата на САЩ виси надпис; "Надежда всяка оставете"!
Ся се зачетох в " критиките " на Роджър Уикър към тавариш Си! Клише до клишето: диктатор, бие уйгурите и арсенала на Поднебесната бил насочен главно към Америка:)))
Taka се посреща велик икономически играч.
"The weak crumble, are slaughtered and are erased from history while the strong, for good or for ill, survive. The strong are respected, and alliances are made with the strong, and in the end peace is made with the strong…" Биби Натеняху
Верно, че Стармър лани не го посрещнаха на летището:))) Не знам Урсула дали я посрещнаха или хвана такси до Белия дом!
Тръмп посреща на червеният килим само червени другари - болшевики и комунисти, ако въобще има някаква разлика в престъпната им идеология! Америка, Америка, докъде я докарахте!