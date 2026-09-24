Кирил Вълчев не даде ясен отговор дали би се върнал начело на БТА

Кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова и генерален директор на БТА Кирил Вълчев не даде категоричен отговор дали би се върнал начело на телеграфската агенция, ако кандидат-президентската двойка загуби изборите през октомври.

В ефира на БНТ Вълчев беше попитат дали ще се върна в БТА, в отговор на което, той цитира проф. Гриша Островски във ВИТИЗ (НАТФИЗ - б.а), който казвал на студентите си, че "най-важното в живота е да вървиш по стъпките на стъпките".

По думите му той е направил това, което законът изисква - да излезе в неплатен отпуск и даде пример с други такива случаи.

В началото на септември стана ясно, че шефът на БТА ще бъде кандидат за вицепрезидент на държавния глава Илияна Йотова. Още тогава Вълчев обяви, че илиза в неплатен отпуск, но номинацията му повдигна въпросът как ще се гарантира, че доскорошните му подчинени ще отразяват безпристрастно кампанията.

Вълчев зае поста на генерален директор на БТА през януари 2021 г., след като беше предложен от ГЕРБ. През зимата на 2025 г. Той беше преизбран, след като Костадин Ангелов от ГЕРБ, Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и Мариана Бояджиева от БСП предложиха той отново да заеме поста. Тогава той получи подкрепата на 170 от депутатите, като никой не гласува "против" или "въздържал се".

В четвъртък Вълчев заяви, че влиза в президентската надпревара, за да се отблагодари за всичко, което е получил от родината си.

"Реших да го направя, за да се отблагодаря за всичко, което получих от родината си - като започнем от грижата, обичта на родителите ми, усилията на учителите ми, след това този шанс да имам добра работа, която да ти позволи, представяте ли си, да инвестираш средствата, които имаш, за да видиш колкото се може повече от света. И всъщност какво видях - успях да сравня България и да разбера колко хубаво място е тя, мога да сравня колко хубав и добър е българският народ. И идва време, в което човек се замисля, че трябва да се отплатиш за това, което си получил от прекрасната си родина", каза той.

Що се отнася до политическите му убеждения Вълчев направи паралел с българския писател, журналист и дипломат Симеон Радев.

"Моят поглед е на Симеон Радев от "Строителите на съвременна България", тези дебели два тома, в които той разказва с любов за понякога ожесточените едни срещу други български политици", каза Кирил Вълчев.

Според него идеята на Конституцията е президентската институция да осигурява възможност за постигане на съгласие. Това било мястото, в което трябва да се водят разговори по важните неща, за да се разбираме накрая, "а не да сме в една вечна караница".

По думите на Вълчев най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да гласуват.

"Всеки би трябвало да се опита да намери своето представителство и да участва в изборите. Затова и с удовлетворение гледам на силните кандидатури от всички страни, които се явяват на тези избори, и се надявам да се получи хубав разговор с тях”, каза той.

На въпрос дали би критикувал решения и действия на управляващите от "Прогресивна България", Вълчев заяви:

"Целта не е да критикуваш, а да използваш правомощията по начин, по който грешката да бъде поправена."

По думите му това е и идеята на Конституцията,уточнявайки, че ветото на президента според българския основен закон не е абсолютно, както е в други държави, защото по идеята е да се води разговор.

Относно темата с помилвания от Илияна Йотова наркотрафикант от Петрич, Вълчев заяви, че казусът е бил предизборно изваден, защото е коментиран и в миналото.

Вълчев определи себе си и Илияна Йотова като "горди българи" и подчерта необходимостта България да отстоява националните си интереси, като същевременно участва активно в европейските решения.

По отношения на войната в Украйна Вълчев заяви, че капитулация на ядрена сила като Русия "би могло да доведе до свършек на света, а капитулация на една страна, която не може да се защити, означава свършек на международното право и способността на света да защитава по-малкия, този който няма ядрено оръжие”. Затова той смята, че преговорите са единственият път за мир.

Доскорошният шеф на БТА заяви още, че не смята, че страната ни няма категорична външна политика и не е съгласен, че е налице амбивалентност в говоренето на управляващите.

През последните месеци кабинетът на Румен Радев търпи сериозни критики, че изказванията в Европа са едни, а в България други и това е сериозен риск за доверието в страната като надежден съюзник.