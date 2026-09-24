Schneider Electric купува българската "Shelly" за 1.2 млрд. евро

Френската компания, която е глобален лидер в енергийните технологии, Schneider Electric иска да придобие българската технологична компания Shelly Group за 1.2 млрд. евро.

В четвъртък френската компания съобщи, че ще отправи доброволно търгово предложение за акциите на българската компания на цена от 70 евро за акция.

Фирмата е постигнала споразумение с Shelly Group и двамата акционери основатели на дружеството - Димитър Димитров и Светлин Тодоров, за придобиването на българската компания.

Сделката ще се случи чрез отправянето от Schneider Electric на доброволно търгово предложение за придобиване на всички акции на Shelly, които не са притежавани от предложителя.

Очаква се Димитър Димитров да приеме да продаде своите акции, които представляват 29% от капитала на дружеството, и да реинвестира част от получените от него средства съвместно със Schneider Electric за период от най-малко три години.

Същевременно френският технологичен гигант е договорил и придобиването на акциите и на Светлин Тодоров, които са около 28% от капитала на дружеството и в момента са собственост на дружеството на Тодоров Salisto Holdings.

Сделката с Тодоров ще се осъществи на два етапа. Първоначално Schneider Electric ще придобие около 5% от капитала, а след получаването на необходимите регулаторни разрешения – още приблизително 23%.

Schneider Electric трябва да придобие такъв брой акции, че след приключването на търговото предложение и получаването на всички необходими регулаторни одобрения да притежава пряко, чрез свързани дружества или косвено най-малко 95% от акциите на компанията.

Офертата от 70 евро за акция е с повече от 25% над референтната цена на Shelly преди появата на пазарна информация за сделката.

Съветът на директорите на българската компания е изразил предварително становище, че предложението на Schneider Electric би било в интерес на компанията, нейните акционери, служители и останалите заинтересовани страни.

Ако търговото предложение приключи успешно, то ще предостави на всички акционери гарантирана възможност да реализират инвестицията си и еднократна възможност да получат незабавно и сигурно определена парична стойност за своите акции.

Придобиването ще обедини платформата на Shelly за управление на енергията в домовете с технологиите на Schneider Electric.

Според изпълнителния вицепрезидент на Schneider Electric Фредерик Годмел чрез съчетаването съчетаването на двете компании, енергийна интелигентност в жилищния сектор и модернизацията на сгради ще бъде изведена на следващо ниво.

“Shelly внася отличителни възможности в областта на широкомащабната свързаност, оперативната съвместимост и управлението на енергията в дома, които укрепват способността ни да свързваме физическия и дигиталния свят в домовете и малките сгради“, каза Годмел.

Търговото предложение трябва да бъде одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН). След разглеждането му и публикуването на пълните условия ще започне срокът, в който акционерите могат да го приемат.

Успешното приключване на търговото предложение ще бъде обусловено от придобиването от Schneider Electric на повече от 95% от акционерния капитал на Shelly, с оглед последващо принудително изкупуване на останалите акции и отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества.

Очаква се придобиването да бъде финализирано до края март 2027 г.