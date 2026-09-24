Сарафов подава сигнал до Радев за политическа корупция

Бившият главен прокурор, който понастоящем е следовател в Националната следствена служба, Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев, предаде БНР.

Той е изпратил открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи.

В него Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

В средата на септември Найденов заяви пред БНР, че има индикации, че в кабинета на Борислав Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС.

"Следователският кабинет очевидно е на г-н Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Сега дали това действително се е случило, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития, но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания във Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства", каза тогава Найденов.

В писмото си бившият главен прокурор подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София.

Сарафов отправя молба до Радев писмото му да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.

В край на май Сарафов подаде оставка и като шеф на държавното следствие, след като преди това се оттегли и от поста на главен прокурор. И в двата случая това стана след призив от управляващите.

Три дни след изборите, на които първа политическа сила стана "Прогресивна България", вътрешният министър Иван Демерджиев написа в социалните мрежи, че Сарафов има последен шанс за оставка, а часове по-късно тя бе факт.

Оставката му като шеф на следствието пък дойде след призив на правосъдния министър.