Почина режисьорът и сценарист Христо Илиев-Чарли

На 85- годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев-Чарли. Той е автор на множество документални, научнопопулярни, анимационни и игрални филми. За смеъртта му съобщиха от Националния филмов център, както и негови близки.

Христо Василев Илиев е роден на 27 януари 1941 година в София, а освен в киното има опит и в областта на телевизионната журналистика.

Като сценарист и режисьор Илиев оставя след себе си над 300 документални филма, множество сценарии за игрално и анимационно кино и повече от 50 национални и международни награди.

Още от 90-те години се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия, припомнят от Националния филмов център.

Христо Илиев е режисьор и сценарист е на пълнометражните документални филми "Институцията Народен театър "Иван Вазов", "Светлина от сенки – през обектива на Иво Хаджимишев", "Раздяла с Неразделна", "Портрет на един човек на властта" и други.

Сред най-известните му документални продукции са "Пустиняци", "Духове в старите къщи на София", "Отец Иван и неговите деца", "Живот в 7/8" и "Лов на вълци".

Сценарист е на игралните филми "Разводи, разводи..." и "Патилата на Спас и Нели". В периода 1982 - 1996 г. е режисьор и сценарист на 75 десетминутни филми от поредицата кинохроники "Мозайка".

Христо Илиев е част от великолепната тройка на българското кино, по-известна като "Джони, Джеки и Чарли", в която влизат Георги Пенков-Джони (починал през октомври 2021 година) и Георги Стоев-Джеки. Тримата са приятели в продължение на десетилетия.

През 2026 г. Илиев беше удостоен и с наградата за цялостно творчество "Васил Гендов" за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци.