Почина режисьорът и сценарист Христо Илиев-Чарли

На 85- годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев-Чарли. Той е автор на множество документални, научнопопулярни, анимационни и игрални филми. За смеъртта му съобщиха от Националния филмов център, както и негови близки.
Христо Василев Илиев е роден на 27 януари 1941 година в София, а освен в киното има опит и в областта на телевизионната журналистика.
Като сценарист и режисьор Илиев оставя след себе си над 300 документални филма, множество сценарии за игрално и анимационно кино и повече от 50 национални и международни награди.
Още от 90-те години се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия, припомнят от Националния филмов център.
Христо Илиев е режисьор и сценарист е на пълнометражните документални филми "Институцията Народен театър "Иван Вазов", "Светлина от сенки – през обектива на Иво Хаджимишев", "Раздяла с Неразделна", "Портрет на един човек на властта" и други.
Сред най-известните му документални продукции са "Пустиняци", "Духове в старите къщи на София", "Отец Иван и неговите деца", "Живот в 7/8" и "Лов на вълци".
Сценарист е на игралните филми "Разводи, разводи..." и "Патилата на Спас и Нели". В периода 1982 - 1996 г. е режисьор и сценарист на 75 десетминутни филми от поредицата кинохроники "Мозайка".
Христо Илиев е част от великолепната тройка на българското кино, по-известна като "Джони, Джеки и Чарли", в която влизат Георги Пенков-Джони (починал през октомври 2021 година) и Георги Стоев-Джеки. Тримата са приятели в продължение на десетилетия.
През 2026 г. Илиев беше удостоен и с наградата за цялостно творчество "Васил Гендов" за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.