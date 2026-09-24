ЕС санкционира руска телевизионна звезда заради хибридна дейност

Съветът на ЕС съобщи, че включва руската телевизионна звезда Ксения Фьодорова в списъка със санкционираните за хибридни дейности, свързани с манипулиране на информация. Съветът отбелязва, че Фьодорова им роля за продължаващите хибридни дейности на Русия, с което подкопава демокрацията и стабилността в ЕС.

Фьодорова е бивш ръководител в телевизионния канал Ар Ти във Франция. Като директор на дирекция "Информация" тя е участвала в прилагането и разпространението на редакционната линия на медията, включително на проруски твърдения в контекста на руското военно нападение срещу Украйна, се допълва в съобщението.

След като излъчването на Ар Ти бе прекратено в ЕС, Фьодорова продължи да разпространява във френски медии като "Се Нюз", "Юроп 1" и "Жи Ди нюз" твърдения, съвпадащи с посоката на руските власти по отношение на войната срещу Украйна, европейската подкрепа за Киев, за НАТО и отношенията между Русия и ЕС, се посочва в текста.

С днешното решение санкциите за дестабилизиращите действия на Русия вече обхващат общо 81 физически лица и 20 организации. За включените в списъка се прилага запор на имущество, а на гражданите и дружествата от ЕС е забранено да им предоставят финанси или други икономически средства.

Санкциите на ЕС са за участващи в действия и политики на правителството на Руската федерация, които подкопават основните ценности на ЕС и неговата сигурност, стабилност, независимост и цялост. Санкционният режим е насочен и срещу отговорните за хибридните дейности на Русия спрямо други държави и международни организации, пояснява Съветът на ЕС.