САЩ поканиха Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями

САЩ поканиха руския президент Владимир Путин на срещата на върха на "Голямата двадесетка" (Г-20), която ще се проведе на 14–15 декември в Маями. Това съобщи държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

"Смятаме, че това е добра възможност за него да разговаря не само с президента [на САЩ Доналд Тръмп], но и с други световни лидери", каза той.

Путин не е посещавал среща на върха на Г-20 от 2019 г. Ден по-рано Тръмп изрази съмнение, че Путин ще пристигне в Маями, но допусна възможността за още една лична среща с него. По думите на Рубио тази идея все още не е обсъждана.

Путин и Тръмп не са се срещали след срещата им на върха в Анкъридж, Аляска, през август 2025 г., чиято основна тема беше прекратяването на войната в Украйна.

Ден по-рано близки до Кремъл източници заявиха пред Bloomberg, че Путин възнамерява да пропусне срещата на върха на "Голямата двадесетка" в САЩ. Те оцениха вероятността той да пристигне като изключително ниска.

По думите им вместо това Путин възнамерява да замине за Китай за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе на 18–19 ноември под ръководството на китайския президент Си Цзинпин.

Агенцията отбелязва, че Путин се стреми да избягва многостранни форуми, на които съществува риск да се срещне с европейските съюзници на Киев, както и с лидерите на Канада, Япония, Южна Корея и Австралия.

Освен това в Кремъл се опасяват от появата на украинския президент Володимир Зеленски на срещата на върха на Г-20. Зеленски предложи на Путин да проведат двустранни преговори за прекратяване на войната в рамките на форума.

В началото на есента помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин и Си Цзинпин са обсъждали възможността за тристранна среща с Тръмп в рамките на срещата на върха на АТИС. Реализирането на тази идея ще зависи от това дали американският лидер ще замине за Китай.

В началото на септември президентът на САЩ също заяви, че е готов да проведе нова среща с Путин, но би искал това да стане след постигането на сделка относно Украйна.

Кремъл все още няма решение

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви снощи, че Русия ще обмисли поканата на САЩ към президента Владимир Путин да участва в срещата на Г-20 в Маями през декември, предаде Ройтерс.

Днес пък Песков заяви, че все още не е взето решение за евентуална среща на върха през декември между Путин и Тръмп и че е твърде рано да се говори за дневния ѝ ред.

"В момента е преждевременно да се говори за това. Все още не е взето решение. Ние със сигурност оценяваме тази любезна покана, ценим я и тя ще бъде разгледана и съгласувана, след което ще бъде взето подходящо решение", каза Песков в отговор на въпрос на репортер какво биха могли да обсъдят двамата президенти.

Туск: Поканата към Путин може да насърчи Русия да продължи агресията

Поканата към руския президент Владимир Путин да участва в срещата на Г-20 може да насърчи Москва да продължи агресията си срещу Украйна, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"Ако поканата към Путин за Г-20 може да ни доближи до справедлив мир, бих я подкрепил безрезервно", заяви Туск на пресконференция.

"Но моето опасение, което се основава и на досегашния ми опит, е, че на този етап Русия може да възприеме това като насърчение да продължи агресивната си политика. Именно от това се опасявам", добави той.

ЕК: Русия е част от Г-20 и има право да участва

Русия остава член на групата на 20-те най-развити държави (Г-20) и има право да участва в срещите на министерско и на най-високо равнище на тази организация, заяви днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси.

Тази организация е ключова за обсъждане на съществуващи и нови световни предизвикателства, сред които някои възникнаха точно заради руското военно нападение срещу Украйна, каза говорителят. ЕС постоянно от 2022 г. използва тези срещи, за да призове Русия да прекрати войната, добави той. Този подход ще продължи, независимо кои са участниците в срещите, обобщи говорителят.