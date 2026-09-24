Скопие иска посредник от ЕС, за да разговаря със София

Македонският външен министър Тимчо Муцунски коментира, че между Скопие и София има "фундаментална липса на доверие" и затова страната му ще настоява "във всички разговори, които ще води с България в бъдеще, да има и участие на ЕС".

"Позициите, които изразяваме, са абсолютно ясни, подчертани няколко пъти, а именно, че да, искаме да продължим напред по пътя към Европейския съюз, най-накрая да получим тази възможност за започване на преговори, но също така не сме готови да приемем компромис на всяка цена, който не осигурява на страната предвидимост", посочи Муцунски.

"Затова за нас е важно във всички разговори, които ще водим с България в бъдеще, да има и участие на ЕС. Дали това ще означава участие на отделни държави членки, дали ще означава участие на европейски институции, важно е да има поне още една страна в този процес, което ще ни помогне да започнем да изграждаме доверие. Защото, както многократно е подчертавал премиерът (Християн Мицкоски), в момента има фундаментална липса на доверие между нас и България”, добави той, цитиран от БТА.

Македонското правителство, водено от ВМРО-ДПМНЕ, отказва да впише българите в конституцията на страната, което е основното изискване, за да започне реални преговори за членство в ЕС. То е заложено в преговорната рамка на Северна Македония, но управляващите в Скопие продължават да спекулират, че имат двустранен проблем с България. Процесът обаче е изведен на европейско ниво и затова в последните месеци София отказва разговори по темата със Скопие, а двустранните отношения на практика са блокирани.

"Очакването е, че в края на септември или началото на октомври вероятно ще има някаква комуникация от Европейския съюз, свързана с начина, по който той (ЕС) вижда политиката на разширяване в следващия период. Трябва да кажа, че съдържанието на този документ, особено по отношение на постепенната интеграция, поне това, което имаме като информация, е доста оптимистично. И ще има положителни елементи за всички страни в региона и за някои от страните от Източното партньорство. Но това е само информация, нека изчакаме и да видим какво ще съдържа съдържанието на такъв документ”, каза Муцунски.

ВМРО-ДПМНЕ дойде на власт с мощна антибългарска кампания, като се очаква тя да продължи, тъй като не се изключват предсрочни избори следващата година.