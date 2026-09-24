СОС не избра столичен омбудсман, ще има нова процедура

Столичният общински съвет не успя да избере нов обществен посредник на София, заради което за поста ще бъде обявена нова процедура. В четвъртък общинарите гласуваха за нов столичен омбудсман, но дори след балотаж нито един от кандидатите не успя да събере нужните 41 гласа.

Заради това за поста ще бъде обявена нова процедура. Общинските съветници избираха между четирима кандидати, които преминали предварителен подбор.

Той е направен от комисия, в която влизат общински съветници. Предложените кандидати са били оценени след събеседване и за финално гласуване в съвета са предложени само тези, получили над 4.50 от членовете на комисията.

Така в четвъртък общинарите трябваше да избират за поста между доскорошния отговорник за гражданските бюджети Любомир Богданов, експертът от екипа на националния омбудсман и бивш шеф на Държавната агенция за защита на детето Ева Жечева, журналистът Владимир Христовски и експертът към Столичния общински съвет Десислава Милева.

До балотаж стигнаха Богданов и Милева, но нито един от тях не получи нужните поне 2/3 от гласовете на общинските съветници или 41 гласа. В тайното гласуване са участвали 55 от общински съветници. Богданов е получил подкрепата на 33 от тях, а Милева на 20. Другите две бюлетини са били невалидни, като на едната е пишело: "Уговорен мач. Срам за СОС".

"Толкова е уговорен мача, че не сме избрали кандидат", каза председателят на СОС след обявяването на резултата.

Предварителното събеседването с кандидатите е включвало представяне на професионалния и обществения им опит, мотивите им за участие в процедурата, разбирането им за ролята и функциите на обществения посредник, както и вижданията си за изпълнение на длъжността и за взаимодействието с гражданите, органите на местното самоуправление и местната администрация. В препитването е било включено и решаването на практически казус.

Най-високи оценки там бе получил именно Любомир Богданов 5.15. По информация на Mediapool той е бил сочен за фаворит за поста, но очевидно не е успял да получи по-широка подкрепа.

Богданов е граждански активист от кв. “Лагера”, а преди време беше назначен от кмета Васил Терзиев да координира проектите по така наречените граждански бюджети. Преди началото на процедурата за избор на столичен омбудсман обаче е напуснал поста.

Работата на обществения посредник в София е да реагира на жалби на граждани. Докладите от работата на настоящия омбудсман Лилия Енчева-Христова показват, че голяма част от подадените жалбит са за други институции или организации като "Топлофикация" или "Центъра за градска мобилност".