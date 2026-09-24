България подписа изявление срещу Русия и в подкрепа на Украйна

"Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното на политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции", каза тя.
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Според Йотова Русия и Украйна трябва да участват в дебата за сигурността и бъдещето на Европа след края на войната. Тя определи войната в Украйна като "основното предизвикателство пред Европа" и заяви, че страните от Стария континент трябва да бъдат активен участник със свое предложение за следвоенната архитектура на сигурността.
Тя отново посочи, че няма военно решение за войната.
"Ще бъде безотговорно, ако след края на войната в Украйна не сме в състояние да предложим на европейските граждани нищо по-добро от нова Студена война или нещо по-лошо", каза Йотова.
Според нея военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, с който да се гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
По думите на Йотова е необходима визия за бъдещето по формулата "Европа на мира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност".
Сигурността в Черно море
Сред другите основни теми в речта на Йотова беше сигурността в Черноморския регион.
"Войната между Русия и Украйна излезе извън териториалните води на страните в конфликта, което днес засяга пряко България“.
Тя обяви, че България е започнала подготовка на инициатива за сигурността на Черно море с участието на държавите от региона и други заинтересовани страни.
Целта ѝ е осигуряването на свободното и безопасно корабоплаване.
"Убедени сме, че тази тема заслужава вниманието на Организацията на обединените нации", заяви Йотова.
По думите ѝ войната в Украйна и други конфликти вече пряко засягат България.
"Мирът и сигурността са наша отговорност. В условията на конфликти, които отнемат живота на хиляди хора и оставят след себе си огромни разрушения, трябва да засилим усилията си за предотвратяване и прекратяване на военните действия", каза тя.
Мирът, сътрудничеството и нуждата от промени в ООН
В речта си държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването.
Сред акцентите бяха още правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нужда от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
Йотова се обяви против двойните стандарти за "малки и големи държави". По думите ѝ България ще продължи да бъде последователен защитник на този ред и на една силна, ефективна и активна ООН.
"Бъдещето няма да принадлежи непременно на най-силните, то ще принадлежи на онези, които успеят да изградят доверие. Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът – по-силен от езика на омразата, а мирът – по-силен от войната. И България е готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност", завърши Йотова.
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35 коментара
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Това което предлага Йотова именно води към не само студена война, но и към горещи конфликти. За да омилостивят Путин да сключи примирие, Украйна трябва да се съгласи на значителни териториални отстъпки. Това е ясен сигнал към всеки самозабравил се диктатор да отвори война на съсъедите си. Освен това такъв мач е игран вече. Когато Даладие и Невил Чембърлейн подписват парижкото споразумение, с което се съгласяват да отстъпят Судетите на Адолф Хитлер, те се надяват, че с това ще заситят апетита му и той … Прочети целия коментар
Не може да бъде! идиЙотова не може да е подвела Гундяев! Или просто го е подписала защото както знаем длъжността Президент в България е горе-долу колкото лукова глава. А другаря РадЭв изобщо нищо не е подписвал.
И какво точно е посланието, че не го разбрах? Да живее мирът и международното положение! Човек, който не прави разлика между жертва и агресор, колкото и силно да вика от трибуната на ООН, никой няма да му обърне внимание.
Това пътуване на Йотова до Ню Йорк ще ѝ "бъде последна награда и последното зло".
Къде изчезна православното ти великодушие, "селска пръчка", що за изказ, това другарят Радев не си го позволява, хем той е човек служил във войската и такива думички знае,че ще ти се изчервят православните ушички ако ги чуеш.
Едно казала и рекла, друго подписала. Понеже, обаче, защото ...... Да, ама Москва не вярва на сълзи. И накрая от два стола - друс, на земята!
Изключително тъпа комунистическа труженичка,която освен да стои на колене за друго умствения и багаж просто не стига. Но това е валидно за всички руZZоРОБИ, които пияните престъпни руZZци наричат полезни идиоти.
Кухи фрази без никакъв смисъл. А после ще казват че не са подписали или че не са знаели какво точно подписват.
Точно така - алчна селска пръчка!
Удариха дъното отвсякъде. Нещастни робски душици. За евроцентове се продадоха и нагъ$зиха да ги еб$ът. Йотова е страшен боклук.