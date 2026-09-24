Зеленски оприличи Путин на "пациент нула", от който се разпространява епидемията на войната

В обръщението си към Общото събрание на ООН в Ню Йорк украинският президент Володимир Зеленски предупреди Москва, че Русия я очаква болезнена зима, ако двете страни не сключат примирие за нападенията срещу енергийната инфраструктура.

"Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка. Но за нашия отговор ние нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия", заяви Зеленски в Ню Йорк.

Украйна и партньорите ѝ целят да се стигне до частични споразумения относно енергийните обекти и корабоплаването в Черно море преди настъпването на зимата. Опасенията от по-чести руски удари срещу електропреносната и топлофикационната мрежа в Украйна се засилва.

"Точно затова казваме, че са необходими стъпки за деескалация на военните действия преди зимата“, каза Зеленски, цитиран от БТА. Той призовава за по-активна дипломация и отбеляза потенциалното влияние, което китайският президент Си Цзинпин би могъл да окаже върху руския президент Владимир Путин.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров имаше разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което Рубио каза, че Украйна и Русия са проявили интерес към частично примирие, свързано със зърнените култури и енергетиката.

"Очакваме отговора на Русия. Украйна е готова (...) да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, стига и Русия да е готова да предприеме реални стъпки към деескалация. Трябва да започнем отнякъде“, каза той.

В речта си пред Общото събрание Зеленски наблегна върху ролята на руския президент Владимир Путин за разпалването на войната, наричайки го "пациент нула“ и "човека, от когото идеята за война продължава да се разпространява“.

"Ето защо "пациент нула“ трябва да бъде спрян. Трябва да му се отнеме възможността да действа - както и възможността да разпространява това зло по-нататък“, каза украинският държавен глава.

Зеленски призова световните лидери да продължат да възпрепятстват финансовите постъпления и военната машина на Русия. По думите му "руските финансови приходи трябва да останат мишена и занапред".

Три области за постигане на прекратяване на огъня в Украйна

Зеленски заяви, че Украйна обсъжда три възможни пътя към примирие във войната на Русия срещу Украйна: примирие в енергийния сектор, морско примирие и тристранен формат на преговори, предложен от САЩ.

Зеленски направи това изказване снощи пред журналисти в Ню Йорк, цитиран от агенция Укринформ.

По думите му първият възможен път е примирие в енергийния сектор. Зеленски заяви, че Украйна е готова да се въздържи от удари по енергийната инфраструктура на другата страна при взаимно спазване на примирието.

Вторият път е примирие в морската сфера, по-специално по отношение на износа на зърно. Зеленски обясни, че то може да бъде описано като примирие за зърното или като морско примирие, тъй като по море се превозват не само зърно и селскостопански продукти, но и енергийни и металургични товари и други стоки.

Интерес към такъв формат проявяват не само воюващите страни и САЩ, но и други държави, включително Турция, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Индия, посочи украинският президент.

Третият вариант по думите на Зеленски е тристранен формат на преговори, предложен от САЩ. Той обаче отбеляза, че досега Украйна не е забелязала никакви признаци, че руският президент Владимир Путин желае такава среща. В същото време Зеленски заяви, че се обсъжда възможността за срещи на техническо ниво.

Зеленски допълни, че страните обсъждат дали техните работни групи биха могли да се срещнат в тристранен формат, да постигнат споразумения и да положат основите за среща между лидерите.

Украинският президент подчерта, че успоредно с това Украйна трябва да засили натиска върху Русия, включително чрез санкции, като същевременно укрепва собствените си отбранителни способности. Той заяви, че върху Русия трябва да се упражни по-силен натиск – или на бойното поле, или чрез съответните „санкции с голям обсег“.

По думите на Зеленски, ако Русия откаже да преговаря, Украйна ще поиска по-строги санкции от страна на САЩ. Той заяви, че ако Русия не се съгласи на преговори в един или друг формат, Украйна ще направи всичко възможно, за да убеди САЩ и президента Доналд Тръмп да разширят санкциите.