Европейската инициатива Jeremie ще инвестира до 180 млн. евро в иновативни компании

До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE. Това стана възможно след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на финансовия инструмент.
Ресурсът ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растежа на предприятия с висок потенциал.
"Той ще бъде насочен към фондове за растеж; технологичен трансфер и дълбоки технологии (Deep Tech); инфраструктурния фонд на инициативата "Три морета", както и фондове за отбраната и технологиите с двойна употреба”, обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в Народното събрание.
В този ресурс са включени и възстановени средства от ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" в размер на 48.4 млн. евро, чието добавяне към рециклирания ресурс от JEREMIE е предмет на днешното пето изменение на споразуменията. Финансирането по JEREMIE ще бъде управлявано от ЕИФ.
"С ратифицирането на споразуменията се гарантира използването на средствата, възстановени по ОП “Инициатива за малки и средни предприятия", за прилагане на нови финансови инструменти в съответствие с националните и европейските политики за подкрепа на иновациите, конкурентоспособността, развитието на стартиращи и разрастващи се предприятия и насърчаването на инвестициите в стратегически сектори“, стана ясно още от думите на министъра.
Ратифицирането на споразуменията не изисква предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет. Припомняме, че JEREMIE е един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса в България.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.