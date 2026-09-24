Тестът с американско гориво за VI блок на АЕЦ "Козлодуй" се отлага

Отлага се експерименталното зареждане на VI блок на АЕЦ "Козлодуй" с шест касети гориво на американската "Уестингхаус", която вече доставя свежо гориво за V блок, но иска да направи тестове и да сключи договор и за другиия реактор. Там още от миналата година трябваше да започне поетапната смяна на сегашното гориво на руската ТВЕЛ с такова от френската "Фраматом", но това няма да стане и при предстоящия през откомври годишен планов ремонт на VI блок.

Заявлението за внедряване на шестте касети американско гориво, различно от това за V блок бе подадено в началото на годината, но от Агенцията за ядрено регулиране са поискали от АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус" допълнителна информация за програмата за наблюдение на касетите по време на експерименталното им използване, съобщи пред журналисти в петък председателят на ядрения регулатор Цанко Бачийски.

Тази програма е необходима, за да се следи как двете горива си взаимодействат и да се прецени при увеличаване на броя на касетите как това ще се отрази върху работата на реактора.

Бачийски отбеляза, че няма как за предстоящия планов ремонт тестът да бъде одобрен от агенцията и припомни, че срокът за произнасяне след окомплектоване на всички документи по лицензионната процедура е девет месеца.

Договорът за извършване на четиригодишни технически анализи за поведението на тестовите касети в VI блок и съвместимостта му с руското, използвано в момента, бе подписан през декември 2024 г. между АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус". Принципно за VI блок АЕЦ "Козлодуй" има подписан договор с френската "Фраматом", която трябваше да започне да зарежда на една четвърт този реактор с аналогово на руското ТВСА-12 при ремонта още през 2025 г. , това бе отложено за 2026 г. Причината беше проблеми с изработването на горивото, което става по лиценз на руската компания ТВЕЛ в германски завод на "Фраматом". Очевидно е, че това няма да стане и при сегашната ремонтна кампания.

Така блокът ще продължи да работи само с руското ТВСА-12, с каквото електроцентралата все още разполага.

От ядрения регулатор чакат до края на годината при тях да постъпят и резултатите от десетгодишния преглед на дейността и безопасността на V блок на атомната централа, на чиято база ще се прецени дали има някакви дефицити, какви мерки и технически решения да се вземат, за да се преодолеят те. Целта е да се очертаят и необходимите инвестиции за поддръжката на централата в състояние, което да ѝ позволи да работи.

Макар че законодателството бе променено така, че на практика лицензите за експлоатация на ядрените блокове да са безсрочни, а не както преди десетгодишни, фактически с десетгодишните прегледи на работата на блоковете се потвърждава още колко време те могат да работят безопасно и какво да се предприеме за функционирането им да още десет години. Възможно е следващият преглед да бъде поискан и на пет години, но това ще зависи изцяло от разултатите от очакваниет до края на 2026 г. данни за V блок. За VI същата проверка ще е в края на 2027 г.

Бачийски отново коментира, че докато продължава войната на Русия в Украйна България няма да извозва отработено ядрено гориво за преработка в Русия. Такива извозвания не са правени от 2021 г., но електроцентралата има капацитет за съхранение. Шефът на ядрения регулатор обаче отново припомни, че този капацитет е наличен до 2032 г. и АЕЦ "Козлодуй" трябва да започне да мисли за раширението на цеха си за сухо съхранение на отработеното ядрено гориво.

Той припомни и, че всъщност след преработката на използваните касети високо радиоактивните остъклени отпадъци трябва да се връщат в България за съхранение, но страната ни все още не е напреднала в избора на потенциани площадки за погребване на тези остатъци. Така или иначе обаче заради войната в Украйна процесът по извозване на отработеното гориво и потенциалното връщане на остатъците след преработката му е бликоран.