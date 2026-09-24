Тестът с американско гориво за VI блок на АЕЦ "Козлодуй" се отлага

Отлага се експерименталното зареждане на VI блок на АЕЦ "Козлодуй" с шест касети гориво на американската "Уестингхаус", която вече доставя свежо гориво за V блок, но иска да направи тестове и да сключи договор и за другиия реактор. Там още от миналата година трябваше да започне поетапната смяна на сегашното гориво на руската ТВЕЛ с такова от френската "Фраматом", но това няма да стане и при предстоящия през откомври годишен планов ремонт на VI блок.
Заявлението за внедряване на шестте касети американско гориво, различно от това за V блок бе подадено в началото на годината, но от Агенцията за ядрено регулиране са поискали от АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус" допълнителна информация за програмата за наблюдение на касетите по време на експерименталното им използване, съобщи пред журналисти в петък председателят на ядрения регулатор Цанко Бачийски.
Тази програма е необходима, за да се следи как двете горива си взаимодействат и да се прецени при увеличаване на броя на касетите как това ще се отрази върху работата на реактора.
Бачийски отбеляза, че няма как за предстоящия планов ремонт тестът да бъде одобрен от агенцията и припомни, че срокът за произнасяне след окомплектоване на всички документи по лицензионната процедура е девет месеца.
Договорът за извършване на четиригодишни технически анализи за поведението на тестовите касети в VI блок и съвместимостта му с руското, използвано в момента, бе подписан през декември 2024 г. между АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус". Принципно за VI блок АЕЦ "Козлодуй" има подписан договор с френската "Фраматом", която трябваше да започне да зарежда на една четвърт този реактор с аналогово на руското ТВСА-12 при ремонта още през 2025 г. , това бе отложено за 2026 г. Причината беше проблеми с изработването на горивото, което става по лиценз на руската компания ТВЕЛ в германски завод на "Фраматом". Очевидно е, че това няма да стане и при сегашната ремонтна кампания.
Така блокът ще продължи да работи само с руското ТВСА-12, с каквото електроцентралата все още разполага.
От ядрения регулатор чакат до края на годината при тях да постъпят и резултатите от десетгодишния преглед на дейността и безопасността на V блок на атомната централа, на чиято база ще се прецени дали има някакви дефицити, какви мерки и технически решения да се вземат, за да се преодолеят те. Целта е да се очертаят и необходимите инвестиции за поддръжката на централата в състояние, което да ѝ позволи да работи.
Макар че законодателството бе променено така, че на практика лицензите за експлоатация на ядрените блокове да са безсрочни, а не както преди десетгодишни, фактически с десетгодишните прегледи на работата на блоковете се потвърждава още колко време те могат да работят безопасно и какво да се предприеме за функционирането им да още десет години. Възможно е следващият преглед да бъде поискан и на пет години, но това ще зависи изцяло от разултатите от очакваниет до края на 2026 г. данни за V блок. За VI същата проверка ще е в края на 2027 г.
Бачийски отново коментира, че докато продължава войната на Русия в Украйна България няма да извозва отработено ядрено гориво за преработка в Русия. Такива извозвания не са правени от 2021 г., но електроцентралата има капацитет за съхранение. Шефът на ядрения регулатор обаче отново припомни, че този капацитет е наличен до 2032 г. и АЕЦ "Козлодуй" трябва да започне да мисли за раширението на цеха си за сухо съхранение на отработеното ядрено гориво.
Той припомни и, че всъщност след преработката на използваните касети високо радиоактивните остъклени отпадъци трябва да се връщат в България за съхранение, но страната ни все още не е напреднала в избора на потенциани площадки за погребване на тези остатъци. Така или иначе обаче заради войната в Украйна процесът по извозване на отработеното гориво и потенциалното връщане на остатъците след преработката му е бликоран.
Явно с горивото ще стане като със самолетите . Ще чекаме , ама към никой настрана е забранено да поглеждаме . Когато стане , тогава ...
колко ядрено гориво купуват американците от твел Русия ?
Американските ядрени централи купуват от Русия главно обогатен уран (нискообогатен уран – LEU) като суровина за ядрено гориво, като исторически стойността на тези доставки възлиза на около 1 милиард долара годишно. Основният контрагент от руска страна е компанията „ТЕНЕКС“ (дъщерно дружество на държавната корпорация „Росатом“, в която влиза и производителят на гориво „ТВЕЛ“).Количествата и пазарният дял на руските доставки се характеризират …
със следните детайли:1. Пазарен дял и количестваУслуги по обогатяване (SWU): Русия държи най-големия дял на доставчик за САЩ, осигурявайки около 27% от нуждите от обогатяване на американските търговски реактори.Общо тегло: В годините преди налагането на ограниченията, САЩ внасят по около 700 тона обогатен уран годишно от Русия. През 2024 г. количествата спадат на около 312–335 тона поради въведените нови регулации.Финансов обем: Според официалната статистика на САЩ, бизнесът възлиза на между 800 млн. и 1,2 млрд. долара годишно в зависимост от пазарните цени на урана.2. Забрана за внос и специални изключения (Дерогации)През май 2024 г. САЩ приеха Закон за забрана на вноса на руски обогатен уран (Prohibiting Russian Uranium Imports Act). Въпреки това законът съдържа специални изключения (waivers), които позволяват на американското Министерство на енергетиката (DOE) да издава разрешителни за внос до 1 януари 2028 г., ако няма алтернативен жизнеспособен източник.Дори най-новите санкционни пакети от втората половина на 2026 г. (като акта Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act) налагат тежки мита върху руския нефт и газ, но умишлено запазват вратичка за гражданското ядрено сътрудничество и урановия внос за САЩ. Това се дължи на факта, че американската ядрена индустрия не може да замени веднага руския капацитет за обогатяване и преходът ще отнеме години.Разликата между САЩ и Европа („ТВЕЛ“)Важно е да се отбележи технологичната разлика: руската компания „ТВЕЛ“ произвежда готови горивни касети предимно за реактори съветски дизайн (ВВЕР), каквито има в Източна Европа (включително България, Чехия, Словакия). САЩ не купуват готови горивни касети от „ТВЕЛ“, тъй като американските реактори са западен тип (Westinghouse, GE). Вместо това те купуват от Русия обогатения материал (хексафлуорид или прах), който след това се сглобява в готови горивни касети в заводи в САЩ или Западна Европа.www.bloombergtv.bgРусия остава основен доставчик на ядрено ...1.10.2025 г. — Русия е предоставила 20% от обогатения уран, използван в американските търговски реактори, което е спад от почти 27% през 2023 г., според доклад ...Department of Energy (.gov)Russian Uranium Ban Will Speed up Development of U.S. Nuclear ...14.05.2024 г. — A Closer Look at the Ban ... The Biden-Harris Administration does not take this decision lightly. Russia has roughly 44% of the world's uranium enrichment capac...CBCRussian enriched uranium shipped to Canadian ...17.08.2026 г. — ... United States still depend on Russian nuclear fuel to power their own electricity grids. 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Американците купуват горивото от Русия, слагат му надценка и го продават на нас за да е политкоректно.