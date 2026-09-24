Защо дизелът ще продължи да поскъпва: Тръмп обмисля 90-дневна забрана за износ

Рязкото поскъпване на дизеловото гориво заради кризата в Близкия изток кара политиците във Вашингтон да обмислят извънредни мерки в помощ на избирателите, които след месец и половина ще гласуват на изборите за Конгрес.

Някои републиканци настояват Доналд Тръмп да забрани износа на дизелово гориво, за да увеличи предлагането на вътрешния пазар и да понижи цените. Петролните компании категорично се противопоставят, но администрацията на Тръмп подготвя план за въвеждане на 90-дневна забрана, съобщили пред Политико петима души, запознати с обсъжданията.

По думите им правното основание за ембаргото все още се разработва. Междувременно в Европа, която получава от САЩ повече от половината от своя внос на дизелово гориво, подобна мярка се определя като "катастрофална".

Борсовата цена на дизела в Европа се повиши със 7% в сряда, след като предния ден Тръмп заяви, че е казал на администрацията си: "Нека не изпращаме дизела [в чужбина]."

Средната цена на дизеловото гориво в ЕС достигна рекордните 2,23 евро за литър, като рекордни ценови равнища са регистрирани в 19 държави.

В САЩ цените също са на рекордно ниво - 6,54 долара за галон (1,73 долара, или 1,52 евро за литър).

При тази ситуация ЕС предупреди, че забраната за износ на американски дизел ще нанесе сериозен удар на европейския пазар. Затова Европейският съюз води преговори с администрацията на Тръмп с цел да предотврати въвеждането на забраната, съобщи пред журналисти говорителят на Европейската комисия Олоф Гил.

Дизеловото гориво представлява над 40% от потреблението на петролни продукти в икономиката на ЕС - повече, отколкото във всеки друг регион, и два пъти повече в сравнение със САЩ.

Освен в традиционните сектори, в които се използва дизел - товарните превози, строителната и селскостопанската техника - в Европа с този вид гориво се движат и голям брой леки автомобили.

През август Европа е внасяла 506 000 барела американски дизел дневно, според данни на Kpler.

При тази ситуация "всякакви допълнителни ограничения върху доставките на гориво за ЕС могат бързо да доведат до много сериозни последици", заявил пред Политико представител на енергийния сектор, който внимателно следи ситуацията на пазара.

Юджийн Линдел, директор по анализ на пазара на петролни продукти във FGE NexantECA, смята, че въвеждането на забраната би било "истинска катастрофа" за световния пазар, тъй като цените на дизела, които в момента надхвърлят 200 долара за барел, могат да скочат до 350 долара.

Европа ще се опита да замени [доставките от САЩ], като повиши цената на покупките, но Латинска Америка ще се конкурира за същите барели. Това е жизненоважен ресурс за техните икономики и страни като Бразилия не могат да си позволят да останат без него.

През последните месеци световните пазари загубиха и още един източник на дизелово гориво - Русия. Тя забрани износа му заради вътрешна горивна криза, предизвикана от ударите на украински дронове по нефтопреработвателни заводи в отговор на продължаващата война, водена от Владимир Путин.

Американският пазар също няма да спечели от забраната

Американският пазар също няма да бъде подпомогнат от подобна забрана, твърдят не само местните петролни компании, които са заплашени от загуби за милиарди долари, но и експерти.

По думите им дори временното ограничаване на доставките ще доведе до рязък скок на световните цени на дизеловото гориво.

В резултат на това ще поскъпнат много от петролните продукти, които САЩ внасят, което така или иначе ще засили инфлацията - дори ако цените на дизела на американския пазар успеят да бъдат понижени.

Освен това други държави могат да предприемат ответни мерки, като ограничат доставките за САЩ.

Забраната ще има сериозни последици както в САЩ, така и в чужбина, тъй като ще лиши световните пазари от най-големия източник на това гориво, заяви Американският петролен институт:

"От 8 милиона барела дизелово гориво, които всекидневно се транспортират по море в целия свят, на САЩ се падат около 1,5 милиона барела - приблизително 20%. Премахването на такова количество от световния пазар ще задълбочи именно глобалната криза в нефтопреработването, която води до покачване на цените тук, в САЩ."