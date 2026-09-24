Външният министър подписа проекторешение за отзоваване на посланика на България в ОАЕ

Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на президента да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

С подписването на проекта ресорното министерство инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ.

Вчера в Министерството на външните работи се състоя среща с посланика в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

В края на миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че очаква министърът на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.

Това се случи, след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.