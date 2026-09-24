Съветско гражданство елиминира кандидат за вицепрезидент

Регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Петков Инджов е обявена за недействителна, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК). Той е част от кандидатската листа за президент и вицепрезидент Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов, издигнати от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица", за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.
ЦИК е била информирана с писмо на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) и приложена справка, че придобитото от кандидата гражданство по рождение е "съветско".
В допълнение в писмото е посочено, че за него има съставен акт за раждане в Карлово, в който в графа "Бележки" е отбелязано, че въз основа на молба на родителите детето приема съветско гражданство.
Така не са изпълнени законовите изисквания, според които право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство.
То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
На 22 септември ЦИК е регистрирала за кандидат за президент Александър Томов, и кандидат за вицепрезидент Сергей Инджов.
По-късно в четвъртък ЦИК съобщи, че регистрира Александър Цветанов Гарибов за вицепрезидент заедно с кандидата за президент Александър Трифонов Томов. Предложението е постъпило от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица".
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4 коментара
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България е имала петима министър-председатели, които в определен етап от живота си (по рождение или чрез натурализация) са притежавали съветско гражданство: Георги Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков. А след началото на демократичния преход: Андрей Луканов, Сергей Станишев.
А пък аз знам една президентска двойка, където и двамата си мечтаят да са родени съветски граждани. Единият даже си сменил фамилията от българска на руска.
Съветски гражданин? Само един?
Сега на мода е украинското гражданство от окупираните територии :) Може да се купи пред всеки супермаркет по Черноморието ни! https://blitz.bg/mrejata/v-avtobus-v-nes...r-nikoy-ne-sprya-ruskinyata-da-bie-i-psuva-decata_news1173698.html