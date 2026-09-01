Германия смята Русия за отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг

Германското правителство смята Русия за отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, съобщиха германски медии на фона на нарастващите очаквания, че Берлин се готви официално да припише инцидента на Москва, предаде ДПА.

Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случай с дрона, зареден с експлозиви, който беше намерен близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, информираха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".

Берлин обаче тепърва предстои да установи извършителя на инцидента. Канцлерът Фридрих Мерц посочи, че Германия координира ответната си реакция съвместно с държави съюзници от НАТО и Европейския съюз.

Очаква се по-късно днес германският министър на вътрешните работи Александър Добринт и външният министър Йохан Вадефул да излязат с официално становище по въпроса.

Министър Вадефул, който в момента е на официално посещение в Алжир, се очаква да направи междинно спиране в Берлин за консултации с Добринт, преди да продължи за Ирландия за среща със свои колеги от ЕС довечера, заявиха няколко представители от делегацията му.

По-рано днес германският външен министър обеща, че Германия ще приеме пропорционални ответни мерки след откриването на дрона, но не обвини Русия пряко за инцидента.

Запитан в Алжир дали Берлин се опасява от ответна реакция на Москва в отговор на германските мерки спрямо инцидента, Вадефул подчерта, че Германия няма да реагира пресилено, но ще отвърне, "когато бъде атакувана".

"Русия трябва да знае, че Германия играе ролята на стабилизираща сила в Европа, която е винаги готова да преговаря, но която същевременно никога няма да се остави да бъде сплашвана", изтъкна Вадефул.

Дрон, зареден с експлозиви и снабден с механизъм за детонация, беше открит вечерта на 4 август в зоната за сигурност на летището, обслужващо Лайпциг и Хале, между украински товарни самолети, което доведе до временно спиране на полетите.

Малко по-късно същия ден втори неизвестен летящ обект се сблъска с товарен самолет на куриерската фирма Ди Ейч Ел, който не беше успял да кацне поради затварянето на пистата.

Германските федерални прокурори, които разследват инцидента, го определиха като "сериозна атака над германската транспортна и логистична инфраструктура".

Кая Калас, върховният представител на ЕС по въпросите за външната политика и политиката за сигурност посочи, че според нея е "ясно", че Русия стои зад инцидента с дрон на летището в Лайпциг. По време на среща на министрите на отбраната от ЕС Калас обаче уточни, че ще остави на Германия да установи кои са извършителите.

Самоделни взривни устройства бяха открити в електрическа подстанция в Източна Германия

Самоделни взривни устройства са били открити в електрическа подстанция в източната германска провинция Бранденбург, предадоха също днес ДПА и Франс прес, като се позоваха на полицията.

"Те не са избухнали, никой не е пострадал и не сме имали никакви проблеми с електроснабдяването", заяви говорителка на полицията. Установени са обаче "материални щети" на "електропровод на трансформаторна станция".

Съоръжението се намира на около 100 километра от Берлин.

"Събират се доказателства", добави говорителка на полицията. "На място са експерти по обезвреждане на бомби".

Намерени са самоделни взривни и запалителни устройства. Регионалният вестник "Маркише Алгемайне" съобщи по-рано, че службите за спешна помощ са открили няколко устройства, предназначени да изстрелват снаряди, заредени с експлозиви, и са ги обезвредили, според източници от службите за сигурност и компанията. Вестникът посочва, че е получил снимка, показваща едно от устройствата, чийто точен дизайн остава неясен.

Според информацията подстанцията, разположена близо до въглищната електроцентрала "Яншвалде", е била атакувана повече от веднъж, като очевидната цел е била да се предизвика мащабно прекъсване на електрозахранването, засягащо един от блоковете на централата. Подстанцията Прейлак разпределя електричеството, произведено в централата "Яншвалде", както в региона, така и извън него.