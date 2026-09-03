Демерджиев за "Петрохан": Големият въпрос е можеше ли да бъдат спасени поне три човешки живота

МВР и прокуратурата ще изнесат информация за разследването по случая "Петрохан" следващата седмица, каза вътрешният министър Иван Демерджиев.
"Следващата седмица предстои среща между оперативните работници, участвалите в действията, свързани с разследването, и наблюдаващите прокурори по случая "Петрохан". Ще бъде направен и съвместен брифинг, за да бъде запозната обществеността с констатираното вследствие на експертизите", каза Демерджиев пред парламентарната вътрешна комисия в отговор на въпрос на Божидар Божанов ("Демократична България").
"Апелирам случаят да не се политизира, защото това се прави доста често", коментира Демерджиев.
Тече разследване, ръководено от прокуратурата, назначени са и експертизи, които са завършени до голяма степен, проведохме няколкократни срещи с близките на загиналите, добави той.
Големият въпрос, който бих искал да намери своя отговор, е можеше ли да бъдат спасени поне три човешки живота. Оттам нататък стоят много въпроси и трябва да бъде отговорено на тях, но знаете, че когато става въпрос за наказателно производство, това става със санкциите на прокуратурата и по предвидения за това ред, посочи министърът.
Разследването по случая е на повече от шест месеца, а от март разследващите не са давали никаква информация.
В хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Версията на разследващите е, че те са се самоубили след като преди това са подпалили сградата.
Седмица по-късно бяха намерени труповете и на другите трима от групата – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Те бяха в кемпер в подножието на връх Околчица. Разследващите смятат, че Калушев е убил другите двама, а след това сам е сложил край на живота си.
Близките на загиналите многократно са оспорвали версията на разследващите.
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Хахо, тава го пишеш вече 64 пъти... В тези 4 черни джипа килъри на Пашата ли са били или килъри на "внучето" са екзекутирали своите "каналджии"?... Нещастник....
Десетина дни преди екзекуцията, сърбите заловиха голяма пратка наркотици! Четири черни джипа били на чешмата по-долу от хижата! Канала на ДС се поддържа (законно) от внучето!
Демерджиев, ние трябва да вярваме на мафиатурата на джуджетата ли?!?!! Същата тази мафиатура, която спира всички разследвания срещу опг герб, опг дпс и всичките им агенти....добре, да....
След екзекуцията на Петрохан се доказа, че ДАНС/ДС са замесени, защото 5 дни мотаеха всички за да доубият останалите трима на Околчица...