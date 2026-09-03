Демерджиев за "Петрохан": Големият въпрос е можеше ли да бъдат спасени поне три човешки живота

МВР и прокуратурата ще изнесат информация за разследването по случая "Петрохан" следващата седмица, каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Следващата седмица предстои среща между оперативните работници, участвалите в действията, свързани с разследването, и наблюдаващите прокурори по случая "Петрохан". Ще бъде направен и съвместен брифинг, за да бъде запозната обществеността с констатираното вследствие на експертизите", каза Демерджиев пред парламентарната вътрешна комисия в отговор на въпрос на Божидар Божанов ("Демократична България").

"Апелирам случаят да не се политизира, защото това се прави доста често", коментира Демерджиев.

Тече разследване, ръководено от прокуратурата, назначени са и експертизи, които са завършени до голяма степен, проведохме няколкократни срещи с близките на загиналите, добави той.

Големият въпрос, който бих искал да намери своя отговор, е можеше ли да бъдат спасени поне три човешки живота. Оттам нататък стоят много въпроси и трябва да бъде отговорено на тях, но знаете, че когато става въпрос за наказателно производство, това става със санкциите на прокуратурата и по предвидения за това ред, посочи министърът.

Разследването по случая е на повече от шест месеца, а от март разследващите не са давали никаква информация.