Демерджиев се включи лично в кампанията срещу задържаната в Струмяни екоактивистка

Иван Демерджиев в четвъртък. Задържаната за няколко часа активистката Гергана Петрова от Струмяни е била задържана по разследване за убийство в миналато. Тя е била заподозряна за поръчител на убийството на мъжа, с когото живеела на семейни начала, каза министърът на вътрешните работив четвъртък.

Гергана Петрова не е била обвинена по случая от преди повече от десет години заради липсата на доказателства, убийството остава неразкрито, но МВР експлоатира тази тема сега. Още преди дни информация бе спусната до определени медии.

На 28 август Румен Радев заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова посетиха община Струмяни, която беше засегната от наводнения. В рамките на публичното събитие МВР задържа Гергана Петрова от Струмяни, която с години води куп граждански битки срещу проблемите на населеното си място. Случаят предизвика гражданско недоволство, което доведе до закъснели обяснения от МВР и НСО.

"Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. А полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери", каза Демерджиев.

Вътрешният министър определи като изключително грешно решение да се пристъпи към задържането на Петрова. По думите му, обаче, е "имало основания да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там“.

"Впрочем, това не е първият ѝ сблъсък с полицията. През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител на едно жестоко убийство – на човека, с когото е живяла на съпружески начала. Поведението ѝ също е било странно, но то не е налагало задържане, а проверка, административно отношение по отношение на липсващите документи и т.н.“, коментира Демерджиев, цитиран от БГНЕС.

"Тези отпадъци може да са токсични и трябва да се изхвърлят на специално място. А те ги изхвърлят в коритото на Струма. Вчера от Басейнова дирекция-Благоевград са отишли в кметството на Струмяни и са искали да съставят акт на кмета. Но се е обадил депутат от ПБ и всичко е спряно. Това исках да кажа на Румен Радев", обясни Гергана Петрова.

Заради ареста ѝ премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО, а вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на дирекцията на МВР в Благоевград Илиян Тупаров.

От НСО обясниха, че "по време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти".

"След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност", посочиха от НСО.