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Полша иска да ремонтира двигатели за българските МиГ-ове срещу 17 млн. евро

Никола Лалов 4 коментара
МиГ 29, сн. ВВС
Три компании подадоха оферти по обществена поръчка на военното министерство за ремонт на до десет двигателя за българските изтребители МиГ-29, които са единствените с които Военновъздушните сили охраняват въздушното ни пространство. 
 
Оферти са подали полската Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr2 S.A., както и българските "Авионамс" АД и "Авиостарт" ООД. Полската държавна компания и в миналото е ремонтирала двигатели за МиГ-овете, като по всяка вероятност и сега поръчката, която е на стойност до 17 млн. евро, се движи към нея. 
 

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Към момента е тайна колко точно български МиГ-а летят, но става въпрос за единични бройки. 
 
МО твърдо държи да използва МиГ-овете през следващите две-три години, докато ВВС усвоят новозакупените от САЩ и "Локхийд Мартин" изтребители F-16.
 
България прояви интерес и към последните изтребители МиГ-29 на Полша и се озова в много неудобна ситуация. Полша води преговори с Украйна, която също се нуждае от МиГ-овете, но двете страни не могат да се разберат. Варшава очаква от Киев технологии за дронове и използва българския интерес като лост в преговорите.
 
В момента България разполага с осем изтребителя F-16 и предстои да получи още осем, вероятно през 2030 г.
 
Не е ясно обаче кога страната ни ще успее да усвои новите самолети и да ги включи в бойни дежурства.
 

Ключови думи

изтребители МиГ 29 Ф-16
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4 коментара

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  1. Александър Борисов
    #4

    В краят на двете години, ВВС няма да е усвоило новата техника. Ако, разбира се Радев остане на власт. Иначе, тези 17 мил., са директна подкрепа за Русия !

  2. Коментарът е изтрит в 19:28 на 3 септември 2026 от автора.
    #3
  3. Шерлок Холмс
    #2

    Нашите с кеф ще дадат 100 млн, щом е за руска техника.

  4. ВатоМ
    #1

    Щом е за мигове, гълъбарникът е винаги готов!

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