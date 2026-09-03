Полша иска да ремонтира двигатели за българските МиГ-ове срещу 17 млн. евро

Три компании подадоха оферти по обществена поръчка на военното министерство за ремонт на до десет двигателя за българските изтребители МиГ-29, които са единствените с които Военновъздушните сили охраняват въздушното ни пространство.

Оферти са подали полската Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr2 S.A., както и българските "Авионамс" АД и "Авиостарт" ООД. Полската държавна компания и в миналото е ремонтирала двигатели за МиГ-овете, като по всяка вероятност и сега поръчката, която е на стойност до 17 млн. евро, се движи към нея.

Към момента е тайна колко точно български МиГ-а летят, но става въпрос за единични бройки.

МО твърдо държи да използва МиГ-овете през следващите две-три години, докато ВВС усвоят новозакупените от САЩ и "Локхийд Мартин" изтребители F-16.

България прояви интерес и към последните изтребители МиГ-29 на Полша и се озова в много неудобна ситуация. Полша води преговори с Украйна, която също се нуждае от МиГ-овете, но двете страни не могат да се разберат. Варшава очаква от Киев технологии за дронове и използва българския интерес като лост в преговорите.

В момента България разполага с осем изтребителя F-16 и предстои да получи още осем, вероятно през 2030 г.

Не е ясно обаче кога страната ни ще успее да усвои новите самолети и да ги включи в бойни дежурства.