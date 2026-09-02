Властта се готви да покрива голям недостиг за плащане на сметките на "ДаллБогг" (обновена)

Управляващите от "Прогресивна България" са внесли спешни промени в Кодекса за застраховането, за да се уреди покриването на евентуален недостиг при плащането на огромната "сметка", останала след отнемането на лиценза на застрахователя "ДаллБогг: Живот и Здраве". Това става ясно от текстове, внесени директно от депутати (Константин Проданов, Стефан Белчев и др.), а не през Министерски съвет, което би изисквало време за обществено обсъждане.

Поправките са нужни заради това, че в следващите 10 години България ще трябва да плаща обезщетенията по сключените от "ДаллБогг" застраховки "Гражданска отговорност" не само у нас, но и на всички пазари от системата "Зелена карта", на които застрахователят работеше – основно Румъния, Полша и Италия. Ако България не си плаща сметките за покриването на щетите в чужбина своевременно, има огромен риск тя пак да си създаде тежки проблеми в системата "Зелена карта", и то малко след като с огромни усилия мониторингът върху нея бе свален миналата година.

Колко ще струва случаят "ДаллБогг"?

Засега не е съвсем ясно каква сума ще струва на България плащането на "сметката" на "ДаллБогг". Говори се за средства от порядъка на 380 млн. евро до 500 млн. евро, но по непотвърдена информация на Mediapool нужните пари може и да са повече. Редно е да се каже обаче, че съвсем точна сметка и не може да бъде направена, защото понякога претенциите зависят от развръзката на съдебни дела.

Комисията за финансов надзор (КФН) и Гаранционният фонд в застраховането официално твърдят, че на този етап системата разполага с достатъчно средства.

Официално властите не признават, че се очаква недостиг на средства заради "ДаллБогг", но самият факт на внесените законодателни промени са доказателство именно за това. Най-вероятно се вземат изпреварващи мерки, ако в бъдещ момент все пак се стигне до такава ситуация. В мотивите на депутатите от ПБ не се съдържат никакви финансови детайли, а случаят "ДаллБогг" дори не се споменава, но е очевидно, че именно той е поводът за промените, които иначе се правят и за по-добър синхрон с европейското законодателство.

Независимо че е с отнет лиценз, "ДаллБогг" ще трябва да продължи да покрива всичките си ангажименти по застраховките, сключени до момента на наложените от финансовите регулатори в България и ЕС забрани. Тъй като застрахователните договори имат "дълга опашка", тоест претенции по тях могат да се дължат до 10 години от сключването на полиците, плащанията продължават с години. За да отнеме лиценза на "ДаллБогг", КФН откри недостатъчност на техническите резерви, което означава, че има вероятност компанията да няма достатъчно средства, за да поеме сама всичките си задължения.

В такъв случай плащанията ще трябва да се покриват от Гаранционния фонд (ГФ). Той се пълни от вноски на всички застрахователни компании, които пък ги включват в цената на "Гражданската отговорност" на автомобилистите (по 12.50 лв. на автомобил през 2025 г.). В случай на несъстоятелност на застраховател, плащанията се поемат от Обезпечителния фонд, който също се управлява от Гаранционния фонд.

Вноските, които застрахователите са направили в ГФ миналата година, са били на стойност 71 млн. лв. (включително частта на Обезпечителния фонд), става ясно от финансовите отчети. Общите активи на Гаранционния фонд към края на 2025 г. са били 371 млн. лв. Това е наполовина на нужните (и то в добрия сценарий) само за покриване на "сметката" на "ДаллБогг" средства, без да се брои обстоятелството, че държавата не може да си позволи да обезкърви фонда, който покрива риска и при всички останали застрахователи.

Казано по-просто, сметката на "ДаллБогг" ще трябва да се плати от останалите на пазара застрахователни компании, които пък частично ще я пренесат върху цената на продуктите за крайните си клиенти.

Какви са предлаганите промени в Кодекса за застраховането?

"Измененията (в Кодекса за застраховането, б. р.) целят прецизиране и усъвършенстване на действащия механизъм за покриване на недостига на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд", гласят мотивите към поправките в Кодекса за застраховането. Като цяло те опростяват процедурите с цел да се действа бързо и ефективно в случай на нужда.

Основната промяна е, че се създава необходимото правно основание да се уредят

отношенията между Гаранционния фонд и съответните обезпечителни схеми в други

държави членки на ЕС в случаите, когато застраховател с отнет лиценз от Република България е извършвал дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги или

свободата на установяване в други държави членки. "Предвидената възможност за

сключване на индивидуални споразумения ще създаде условия за по-ефективно

административно сътрудничество и координация при уреждането на трансгранични претенции и при изпълнението на задълженията, произтичащи от Кодекса за

застраховането и приложимото право на Европейския съюз", гласят мотивите.

Освен това се разширява възможността Комисията за финансов надзор да приема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете и по собствена инициатива, а не само по предложение на управителния съвет на Гаранционния фонд. "Изменението е необходимо с оглед гарантиране на платежоспособността на Обезпечителния фонд и осигуряване на своевременна реакция при възникване на необходимост от допълнително финансиране, включително в хипотези, при които органите на Гаранционния фонд не са предприели инициатива", пише още в мотивите.

Намеква се също, че вероятно ще се наложи да се теглят заеми, при това външни. Един от текстовете предвижда заемите, ползвани от Гаранционния фонд, да могат да бъдат обезпечавани и с бъдещите вземания на фонда към застрахователите за годишни вноски. Според вносителите по този начин се създава по-пълна правна сигурност относно възможните обезпечения при привличане на външно финансиране.

Според друга промяна занапред ще има възможност Гаранционният фонд чрез

Обезпечителния фонд да заплаща вместо Националното бюро на българските

автомобилни застрахователи (т. нар. Бюро "Зелена карта") сумите, които бюрото е задължено да плати вместо застраховател с отнет лиценз в съответствие с международните договори, по които е страна. По този начин се осигурява възможност плащанията да бъдат извършвани непосредствено със средства на Обезпечителния фонд, без да е необходимо Бюро "Зелена карта" предварително да осигурява необходимата ликвидност със собствени средства и впоследствие да претендира тяхното възстановяване.