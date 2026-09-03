Махнатите шефове на "ДаллБогг" обвиниха квесторите, че увеличават дълговете на застрахователя

Остранените директори на фалиралия застраховател "ДаллБогг: Живот и Здраве" заявиха, че за необходимостта от законови поправки, които да уредят покриването на евентуален недостиг при плащането на сключените от него полици суми, вина има Комисията за финансов надзор, която отне лиценза им https://www.mediapool.bg/kfn-vze-litsenza-na-zastrahovatelya-dallbogg-shte-sezira-dans-obnovena-news384219.html в началото на юни.
Това се посочва в изпратено от тях "прова на отговоро" по повод публикация на Mediapool за подготвяни от управляващите промени в Кодекса на застраховането. https://www.mediapool.bg/vlastta-se-gotvi-da-pokriva-golyam-nedostig-za-plashtane-na-smetkite-na-dallbogg-obnovena-news387136.html
В него се посочва, че няма разчети какви дългове на компанията трябва да поеме Гаранционният фонд в застраховането в следващите десет години и обвиняват Комисията за финансов надзор (КФН) за ситуацията, а назначените квестори – че увеличават дълговете на дружеството.
Според бившите шефове КФН е возила задушаваща кампания срещу дружеството 14 месеца, преди да спре продажбите ме в чежбина на 1 юли 2025 г., а на 8 юни 2026 г. отне лиценза и за работа в България.
Те твърдят, че това е лишило "ДаллБогг" от поне 500 млн. евро застрахователни премии, с които да се плащат щети, да се поддържат резерви и се осигурява презастраховане.
"Ако има проблем, той е създаден от КФН, защото тези средства щяха да останат в системата и да покриват задълженията на дружеството. Вместо това сега се подготвя Гаранционният фонд да поема възможен недостиг. Така България, целият застрахователен пазар и българските граждани могат или ще платят цената на решенията на КФН", пише в позицията на отстранените директори.
Те твърдят, че назначените от КФН квестори в дружеството трети месец не са платили пряко от дружеството нито една щета в България или в чужбина. "Всяко забавяне носи допълнителни разходи, лихви и натиск върху Гаранционния фонд. А фондът се финансира от вноски на застрахователите, които в крайна сметка влизат в цената на задължителната "Гражданска отговорност". Тоест бездействието днес ще бъде платено утре от всеки български шофьор чрез по-скъпа застраховка", допълва се в правото на отговор.
В него се посочва, че над 10 млн. евро са изведени от сметки на дружеството към сметка извън него с обяснението, че ще се използват за дължими плащания. "Няма публичен подробен отчет кой е титулярът на сметката, кой се разпорежда със средствата, на кого е платено и след каква проверка. Непрозрачното управление и злоупотребата с правомощия създава условия за разграбване на "ДаллБогг". Ако данните са неверни, КФН и квесторите могат лесно да ги опровергаят — като публикуват пълната банкова и платежна отчетност", заявяват те.
Цитират информация, че квесторите са напуснали централата на дружеството, където месечният наем е бил около 4000 евро, и са се преместили в сградата, определяна за бъдеща централа на КФН, при наем около 30 000 евро месечно.
"Това е над седем пъти по-висок разход — приблизително 26 000 евро повече всеки месец. В момент, когато се твърди, че парите не достигат, подобно решение не е икономия и не е кризисно управление. То изисква незабавен публичен отговор и проверка", заявяват бившите шефове.
"Никой не оспорва, че всяка основателна щета трябва да бъде платена. Но плащанията трябва да са прозрачни, проверими, своевременни и първо да се извършват със средствата на дружеството. Българските граждани не бива да плащат за решенията на КФН, за бездействието на квесторите и за непрозрачни разходи, върху които нямат никакъв контрол", допълва се в позицията.
"Затова въпросът не е как държавата да покрие една недоказана "сметка" на "ДаллБогг". Въпросът е защо КФН и управляващите спряха дейност, която можеше да донесе поне 500 млн. евро премии; защо квесторите не плащат щети; къде са над 10 млн. евро на дружеството; и защо разходът за наем е увеличен над седем пъти. Докато няма отговор на тези въпроси, всяко внушение, че проблемът е създаден от "ДаллБогг", прикрива действителната отговорност", пише още в нея.
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