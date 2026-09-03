Nvidia купува за 13 милиарда долара стартъпа за изкуствен интелект, хакнат от OpenAI

Nvidia обяви, че ще закупи стартъпа за изкуствен интелект Hugging Face за 12.9 милиарда долара. Този ход се определя като мащабен залог от страна на производителя на чипове с цел да разшири обхвата на технологията за AI с отворен код.

Hugging Face, услуга за хостинг и достъп до модели за ИИ с отворен код и масиви от данни, наскоро попадна под светлините на прожекторите, след като беше хакната от модели на OpenAI, които излязоха извън контрол по време на инцидент при тестване.

Компанията се оказа и в центъра на индустриален дебат отново това дали достъпът до напреднали AI технологии трябва да бъде със свободно достъпен (отворен код) или да бъде "затворен", както е при популярните модели на OpenAI и Anthropic, и ограничен с цел предотвратяване на злоупотреби.

От Hugging Face заявиха, че са били принудени да използват китайски модел с отворен код, за да се защитят от хакерската атака на OpenAI, поради ограниченията в начина, по който могат да се използват популярните затворени модели.

За разлика от затворените модели, моделите за AI с отворен код, като тези, хоствани в Hugging Face, позволяват на компаниите и разработчиците да изтеглят параметрите, които определят как функционира даден модел, и да ги персонализират за конкретни цели.

Според някои, изтеглянето и пускането на моделите върху собствена инфраструктура прави фирмените или чувствителните данни на клиентите по-сигурни.

Шефът на Nvidia Дженсън Хуанг се изказа в подкрепа на отворените модели, твърдейки, че те могат да подобрят безопасността и да ускорят иновациите. Придобиването може също така да подпомогне плановете на Nvidia да затвърди ролята си на технологичен гръбнак на бума в сферата на изкуствения интелект.



В публикация в блога си в четвъртък Хуанг заяви, че чрез придобиването на Hugging Face Nvidia ще може да разшири достъпа до моделите на платформата за повече разработчици и компании по целия свят. Hugging Face вече се хвали с повече от 18 милиона разработчици и изследователи, използващи над 3 милиона модела, както и с 200 000 корпоративни клиенти.

Самата Nvidia е пуснала над 500 отворени модела в Hugging Face преди сделката.

"Към милионите създатели в Hugging Face: благодарим ви, че разширявате границите на възможното, каза Хуанг в публикация в блога, потвърждавайки плана на Nvidia да запази платформата отворена. “Заедно ще направим AI по-отворен, по-способен и по-достъпен за хората и институциите по целия свят.”, добави той.

Производителят на чипове заяви миналата седмица, че продажбите му през най-скорошното тримесечие са се увеличили повече от двойно, надхвърляйки 96 милиарда долара. Но инвеститорите продължават да се питат дали мащабното харчене за AI инфраструктура ще продължи и дали Nvidia може да задържи преднината си пред нарастващия брой конкуренти.

Nvidia направи големи инвестиции в подкрепата и разширяването на AI екосистемата, включително инвестиции в лаборатории за AI и отпускане на заеми за клиенти, които купуват нейните чипове, за да изграждат центрове за данни.

Според обявената в четвъртък сделка Nvidia ще плати 11.9 милиарда долара на акционерите на Hugging Face. Споразумението включва и допълнителен 1 милиард долара под формата на акционерен капитал за задържане на служителите на Hugging Face, които преминават към Nvidia. Очаква се придобиването да приключи през първата половина на следващата година, според подадените документи до регулаторните органи.

Споразумението отбелязва значителен скок спрямо оценката на Hugging Face от 4.5 милиарда долара през 2023 г. след кръг за финансиране от 235 милиона долара. Миналата година Hugging Face отхвърли инвестиция от 500 милиона долара от Nvidia, която щеше да оцени компанията на 7 милиарда долара, с цел да запази своята независимост, според доклад на Financial Times, предава CNN.

Но главният изпълнителен директор на Hugging Face Клем Деланг заяви в интервю за CNBC в четвъртък, че е предприел сделката с Nvidia през лятото, след като е осъзнал, че изкуственият интелект с отворен код се намира в "преломен момент и че се нуждае от повече ресурси, по-голям мащаб и по-голяма видимост".