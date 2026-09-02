САЩ искат от ЕС по-малко правила за AI, докато тревогите за безопасността растат

САЩ призоваха страните от Г-20 да възприемат сдържан подход към регулирането на изкуствения интелект (AI) и да избягват създаването на нови правила за технологията. Призивът беше отправен във вторник на среща на технологични лидери и министри на търговията в Чапъл Хил, Северна Каролина, предават световните агенции.

Американската позиция до голяма степен съвпада с интересите на най-големите компании в областта на изкуствения интелект, почти всички от които са американски. Те настояват за по-малко регулации по света или искат да имат възможност да влияят върху правилата, докато те се изготвят. Федералните изисквания могат да засегнат печалбите на индустрията, ако забавят пускането на нови модели или принудят компаниите да променят начина, по който работят техните продукти заради опасения, свързани със сигурността.

Технологичният съветник на Белия дом Майкъл Крациос, който е един от домакините на двудневната среща, призова страните да приемат т.нар. "Каролински принципи". По думите му държавите, които се присъединят към тях, се ангажират да не създават изцяло нова регулаторна рамка за AI, а да се съсредоточат върху правила за "нови" ситуации, свързани с технологията.



Крациос съобщи пред журналисти, че китайското правителство е подписало принципите. Той обаче не предостави копие от документа. Китайското посолство не отговори веднага на искането за коментар.

"Създателите на политики не трябва да подхождат към всяка иновация изолирано и не бива да разглеждат всяка нововъзникваща технология като напълно нов проблем за регулиране", заяви Крациос в сутрешното си обръщение към делегатите.



Китай беше представен на срещата от министъра на науката и технологиите Ин Хъцзюн. Крациос заяви пред журналисти, че е провел "отлична" двустранна среща с китайския си колега.

Съоснователят на Anthropic Том Браун трябва да говори пред участниците в сряда.

Ръководителят на Google DeepMind Демис Хасабис, главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск участваха във вторник чрез видеовръзка.



Хасабис призова представителите на Г-20 да въведат тестове за безопасност на системите с изкуствен интелект.



Зукърбърг заяви, че държавите не трябва да ограничават AI моделите с отворени тегла. Това са системи, при които основни компоненти на модела са публично достъпни. През последните седмици той се опитва да позиционира Meta като лидер в разработването на такива модели, а ограниченията биха могли да попречат на тези му амбиции.

Мъск: Регулациите на ЕС забавят технологичния напредък

Мъск разкритикува технологичните регулации на Европейския съюз, като заяви, че политиката на ЕС "възпрепятства напредъка" на компаниите. В присъствието на министрите на Франция, Италия и Германия, както и на европейския комисар по технологиите Хена Виркунен, той защити по-облекченото регулиране на новите технологии.



"Трябва да има среда, която е сравнително свободна от регулации, което означава, че по подразбиране новите неща трябва да са разрешени, а не забранени", заяви Мъск.

"Например в ЕС виждаме, че степента на регулиране е изключително висока и като цяло нещата по подразбиране са забранени, а това възпрепятства напредъка при новите технологии", добави той.



"Това в крайна сметка не ги спира, но ги забавя доста сериозно", каза Мъск. Европейските представители в Брюксел категорично отхвърлят тази оценка.

Центровете за данни се нуждаят от нови енергийни източници



Мъск призова и лидерите извън Китай да развиват нови енергийни източници за захранване на центровете за данни. Според него AI центровете за данни са крайно необходими, за да компенсират "недостига на електроенергия", необходима за посрещане на нуждите на изкуствения интелект.

Той подчерта, че компаниите, които изграждат центрове за данни, трябва да плащат своя справедлив дял от данъците, но технологичният сектор спешно се нуждае от изчислителния капацитет, който тези центрове осигуряват.

Дебатът около центровете за данни се превръща във важен политически въпрос в САЩ преди междинните избори през 2026 г., като строителството им влияе върху нагласите на избирателите към кандидатите.

Като знак, че администрацията не желае да създава пречки пред индустрията, президентът Доналд Тръмп нападна в понеделник противниците на центровете за данни. Той заяви, че те рискуват да останат "изостанали и бедни" и че по този начин помагат на Китай.



САЩ и Китай в надпревара за лидерство в AI



По-широкият спор за регулирането на изкуствения интелект се развива на фона на засилващата се конкуренция между САЩ и Китай.

Китайските AI модели с отворени тегла стават все по-способни и конкурентни спрямо собствените системи на американски технологични гиганти като Anthropic и OpenAI. Те печелят позиции и сред американски компании, което същевременно поражда потенциални рискове за сигурността, ако китайските власти решат да се намесят в работата им.

"Това засилва необходимостта настоящата администрация да гарантира, че останалата част от света ще остане в американската технологична екосистема и няма да търси алтернативи", заяви Вивек Чилукури, експерт по технологии и национална сигурност в Центъра за нова американска сигурност.



САЩ държат ротационното председателство на Г-20 тази година и организират поредица от министерски срещи преди срещата на върха на лидерите, която Тръмп ще проведе на 14 и 15 декември в своя комплекс Trump National Doral в Маями.

Вашингтон поставя акцент върху ограничаването на регулаторната тежест и насърчаването на новите технологии. Срещата в Северна Каролина е част от поредица от форуми, които ще се проведат през следващите месеци в американски градове преди срещата на върха.



Провал в тестовете и проблеми с безопасността



Срещата се провежда само няколко седмици след като OpenAI разкри сериозен провал при тестове на свои AI модели. Автономни програми с изкуствен интелект, известни като AI агенти, са действали в интернет без човешки контрол и са проникнали в уебсайт.

Случаят засили опасенията в Силициевата долина за способността на компаниите да контролират AI системи, които могат да изпълняват задачи с минимална човешка намеса.

Основателят на Microsoft Бил Гейтс беше сред тези, които призоваха за спешни мерки за управление на развитието на технологията.

Неотдавна експертна група на ООН предупреди, че развитието на изкуствения интелект изпреварва научното разбиране за технологията и способността на правителствата да изработват адекватни политики.

През юли Хасабис призова САЩ да създадат организация, която да тества най-мощните системи с изкуствен интелект, преди те да бъдат пуснати за публично използване.

В изказването си пред Г-20 бившият AI съветник на Тръмп Дейвид Сакс, който продължава да има значително влияние в Белия дом, се обяви срещу създаването на подобни структури с аргумента, че те биха задушили развитието на изкуствения интелект.

"Вече има, според мен, цяла плетеница от закони, които се прилагат към изкуствения интелект", заяви Сакс във виртуалното си обръщение към министрите от Г-20.

Регулирането на най-напредналите AI модели толкова строго, колкото е регулирано производството на самолети или лекарства, "би било катастрофа", заяви той.

Опасенията се споделят не само от експерти и политици. Пред мястото на срещата се събраха и няколко протестиращи. Джон Монтавън, протестиращ от Северна Каролина, се противопостави на призивите на Мъск за изграждане на центрове за данни, като заяви, че огромното им потребление на електроенергия ще допринесе за затоплянето на планетата.



"Г-н Мъск показа, че е напълно откъснат от реалността, в която живеят повечето от нас", заяви той.

Агенция Ройтрес по-рано съобщи, че главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг ще участват в отделни разговори с американския министър на търговията Хауърд Лътник в сряда. Ръководителят на Google DeepMind Демис Хасабис и Марк Зукърбърг също ще участват дистанционно.