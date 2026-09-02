Хиляди отново излязоха на протести в Сърбия

Хиляди студенти и граждани в Сърбия участваха в протести в цялата страна, с които отбелязаха 22 месеца от срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.
Протестиращите в сръбската столица Белград се събраха около старата железопътна гара и извървяха в дълги колони пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почит към жертвите с продължило 16 минути мълчание.
"Обръщаме се към всички. Нека да се разбере какво всъщност се е случило и кой е виновен за трагедията в Нови Сад - това е въпрос на отговорност към обществото. И този въпрос не се отнася само за тези, които са на власт, а за всички нас", заяви студентът в Юридическия факултет на Белградския университет Андрей Попович, цитиран от БТА.
Мирни шествия имаше и в Ниш и Нови Сад. В Ниш също се проведе 16-минутно мълчание с посланието "Все още е 11:52 ч." - часът на рухването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад, причинила смъртта на 16 души.
Студентското движение, което оглави антиправителствените протести, избухнали веднага след трагедията в Нови Сад, обяви, че битката им продължава.
През пролетта на 2025 г. студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и досега не са участвали в политическия живот на страната.
В края на юни Вучич обяви, че още няколко седмици ще е президент и ще подаде оставка, а след оттеглянето си от поста ще насрочи дата за провеждането на парламентарни избори. Очаква се те да се проведат в края на октомври.
Междувременно сръбските студенти ще дадат първата си пресконференция, в която те ще говорят за подслушване на известни членове на движението.Събитието е насрочено за сряда следобед, а според сръбски медии на мероприятието ще има "студенти от всички университети в Сърбия".
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