Венецуела предава на САЩ контрола върху петролни находища, управлявани от Китай и Русия

Американската компания North American Blue Energy Partners (NABEP) ще получи контрол над няколко петролни находища във Венецуела, които досега са били разработвани от китайски и руски компании, съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на двама американски представители. По-рано президентът Доналд Тръмп обяви сключването на споразумение с Каракас, по силата на което САЩ ще получат контрол над 65 млрд. барела доказани петролни запаси във Венецуела.
Според източниците на агенцията, американската NABEP ще получи контрол над находищата, които преди това са били управлявани от компании от Русия и Китай, в рамките на мащабно споразумение за добив на петрол между САЩ и Венецуела. На американците ще бъдат прехвърлени пет находища, разработвани от Китай, и едно - от Русия.
В момента NABEP е контролирана от венецуелския бизнесмен Алехандро Бетанкур, когото в. "Вашингтон пост" определи като един от ключовите участници в проекта. В коментар на споразумението той заяви:
"Венецуела е богата на огромни природни ресурси, трудолюбиви хора и неразкрит потенциал. Сделката ще позволи този потенциал да бъде разгърнат, което ще донесе огромни ползи както на венецуелците, така и на американците."
Обявявайки споразумението с Каракас, Тръмп го нарече "най-голямата петролна сделка в световната история". Става дума за приблизително една пета от всички доказани петролни запаси на Венецуела. Освен това 65-те млрд. барела, над които, по думите на американския президент, САЩ са получили "мажоритарен контрол", са повече от всички доказани петролни запаси на самите Съединени щати. Към края на 2024 г. те възлизаха на около 46 млрд. барела.
Временният президент на Венецуела Делси Родригес съобщи, че споразумението предвижда разработването на 17 стратегически находища от частни оператори. Каракас разчита да привлече над 100 млрд. долара инвестиции и да получи повече от 209 млрд. долара данъчни приходи. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че сделката трябва да донесе на Венецуела около 100 млрд. долара частни инвестиции.
След ареста на президента на Венецуела Николас Мадуро от американските военни през януари, начело на страната е бившият му вицепрезидент Делси Родригес. Още в края на януари тя подписа реформа на петролното законодателство, която отслаби държавния монопол и отвори сектора за частни инвестиции. Преди това петролният сектор на Венецуела в продължение на повече от две десетилетия последователно беше поставян под държавен контрол при Уго Чавес и Николас Мадуро.
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2 коментара
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Бетанкур е разследван за пране на пари в Испания, Швейцария и САЩ. Той забогатява, като купува употребявани турбини за електроцентрали от САЩ и Китай, и ги препродава на венецуелското правителство с огроомна надценка. Купува държавна валута, която препродава на черния пазар и участва като финансов посредник в крупни международни сделки. Венецуела преговаря, а не продава.
Всички политически клизми са с първопричина пари. И няма как да е иначе. Ако и да изчезнат парите един ден, все пак някакъв измерител остава, а той в крайна сметка е човешкият тарикатлък, или иначе казано грамотност.