Бил Гейтс се безпокои от рисковете на изкуствения интелект, иска да ги обсъди със Си Цзинпин

Бил Гейтс си е поставил за цел да се срещне с китайския президент Си Цзинпин по‑късно тази година, за да предложи глобални усилия за ограничаване на нарастващите рискове, породени от изкуствения интелект, става ясно от интервю на съоснователя на "Майкрософт", милиардер и филантроп за Ройтерс.

Гейтс смята, че Китай може да се съгласи да ограничи пускането на пазара на потенциално опасни модели с изкуствен интелект, ако САЩ първи предприемат такава инициатива.

"Целият свят би последвал това", смята милиардерът, който се срещна със Си преди три години и стана първият чуждестранен предприемач, приет от китайския президент след пандемията.

Гейтс казва още, че би искал да предложи държавите да наблюдават способността на ИИ да създава молекули и да извършва биологични атаки — нещо, което няма да попречи на развитието на технологичната индустрия.

Екипът на Гейтс работи за уреждането на среща със Си при следващото му пътуване до Китай, което според говорител е планирано ориентировъчно за ноември.

Президентът Си "може да се изненада колко настойчив съм", каза Гейтс. Той заяви, че Китай защитава децата от зависимост към приятели с ИИ, но според него малко световни лидери реагират адекватно на множеството потенциални вреди от различните видове изкуствен интелект.

"Да, в миналото технологиите никога не са правили това. Този път е различно. Това е като еволюционен етап, който изисква невероятно политическо решение от обществото като цяло."

Гейтс беше по‑оптимистично настроен към ИИ през януари, но оттогава е започнал да се безпокои, че технологията може да извършва атаки, да отнема работни места и да създава психологическа зависимост у потребителите. Модели на "ОупънЕйАй", "Антропик" и "Мета" наскоро са хакнали реални уебсайтове в рамките на уж изолирани тестове по киберсигурност.

"Тези инциденти със сигурността са шокиращи и трябва да отворят очите на хората", смята Гейтс.

В публикация в блога си днес Гейтс призова за нова международна организация за управление на ИИ, базирана на елементи от режима за ядрени инспекции, международните авиационни регулации и споразуменията за защита на озоновия слой.

Досега администрацията на президента Доналд Тръмп е упражнявала известен контрол върху разпространението на мощни модели ИИ като "Фейбъл 5" на "Антропик", но допълнителни ограничения са въведени на щатско ниво.

Мнозина технологични лидери, като изпълнителния директор на "Мета" Марк Зукърбърг, изтъкват ползите от ИИ, мнозина също изразяват тревога от неговите опасности. Демис Хасабис, ръководител на "Гугъл ДийпМайнд", предложи орган, подобен на американския регулатор ФИНРА, който да разработва и провежда тестове на ИИ, свързани с националната сигурност. Гейтс също смята, че САЩ трябва да поемат водеща роля, но казва, че първо трябва да се установят критериите, които да определят какви действия да се предприемат.

В блога си Гейтс пише, че "най‑високият приоритет на света" е да осигури бъдеще на ИИ, което не увеличава неравенството и не вреди на уязвимите. Това е по-важно от климатичните промени и здравните кризи, смята милиардерът филантроп. Фондацията му планира да похарчи 200 милиарда долара до 2045 г., с нарастващ фокус върху ИИ. Тя работи с "Антропик" по създаването на прегледи с помощта на ИИ по време на бременността, както и с "ОупънЕйАй" за подпомагане на здравни работници в Руанда.

Гейтс обмисля различни идеи за справяне със социалните сътресения. Той си представя облагане на приходите на компании, които използват "токъни" за ИИ, за да заменят човешки труд, което би могло да финансира социална защита. Освен това той смята, че обществото трябва да резервира до 40% от сегашните работни места за хора.