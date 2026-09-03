Мъж на мотоциклет застреля руски генерал от авиацията

В град Енгелс, в руската Саратовска област, неизвестен е извършил покушение срещу офицер от Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия, съобщи пред "Комерсант" източник от правоохранителните органи. По негови данни инцидентът е станал сутринта на 3 септември близо до вилна къща в селището "Пробуждение" в Енгелс.

Както пише каналът Shot, нападателят е бил на мотоциклет и е скрил лицето си с каска. Той е стрелял два пъти по военнослужещия, когато той излизал от магазин, след което избягал. Единият куршум е попаднал в лицето на мъжа, а вторият — в тялото му.

Шофьорът на военнослужещия също е бил ранен, но е успял да повика линейка, отбелязва каналът Mash. Офицерът е бил откаран в Саратов, където лекарите незабавно са му оказали медицинска помощ. След това е било решено той да бъде транспортиран със специален самолет до Москва за по-нататъшно лечение.

Украинският мониторингов канал Supernova+ твърди, че покушението е било извършено срещу генерал-майор Николай Варпахович, командващ 22-ра тежка бомбардировъчна авиационна дивизия на Далечната авиация на ВКС на Русия.

По-рано Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и украинската Главна прокуратура задочно са повдигнали подозрение срещу Варпахович за съпричастност към ракетния удар от 8 юли 2024 г. по детската болница "Охматдит" в Киев.

Според данните от разследването той е издал бойна заповед за нанасяне на ракетен удар, след което подчинени му подразделения на Далечната авиация са изстреляли по болницата крилата ракета Х-101 от бомбардировач-ракетоносец Ту-95МС.

По данни на "Комерсант" след покушението селището, в което е станал инцидентът, е било отцепено. На място работят следствено-оперативни групи на Следствения комитет на Русия, Федералната служба за сигурност (ФСБ) и полицията.

На 27 август в Санкт Петербург беше взривен автомобил, в който се намирал подполковник от Военновъздушните сили и Противовъздушната отбрана заедно със съпругата си. Военният загина на място, а жената бе откарана в реанимация. В автомобила е било задействано самоделно взривно устройство.

На 13 август на улица в Севастопол при взрив загина капитан първи ранг от Военноморския флот на Русия Роберт Шагеев, който преди анексирането на Крим е служил във Военноморските сили на Украйна и е командвал единствената украинска подводница "Запорожие".

На 1 август в московския ресторант Balzi Rossi избухна взрив. Загинаха петима души, а най-малко 19 бяха ранени. Възможно е цел на покушението да е бил генералът и главнокомандващ на Въздушно-космическите сили на Русия Александър Чайко, когото украинските власти обвиняват в съпричастност към престъпленията в Буча.

Официална информация за състоянието му след взрива не е била публикувана.