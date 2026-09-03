"Пълни глупости": Путин отхвърля слуховете за мобилизация

Руският президент Владимир Путин отхвърли нарастващите спекулации, че планира да обяви нов кръг военна мобилизация след изборите за Държавна дума и регионалните избори по-късно през септември.

"Това са пълни глупости. Това е информационна атака срещу Русия", каза Путин пред репортери късно във вторник, съобщиха руски медии.

Информациите за предстояща мобилизация в Русия се засилват заради липсата на значителен напредък на Москва срещу окупирането на Украйна, която Путин вероломно нападна преди пет години. Кремъл многократно отхвърли съобщенията за предстоящ набор, определяйки ги като чужда дезинформационна кампания.

Миналата седмица украинските разузнавателни агенции предупредиха, че Русия "подготвя план" за мобилизиране на 600 000 мъже тази година и през 2027 г. Това доведе до масово напускане на хиляди руснаци и образуване на километрични задръствания на граничния пункт с Грузия.

Путин обяви "частична" мобилизация на 300 000 резервисти през септември 2022 г. - ход, който беше отхвърлен по подобен начин само дни преди да бъде обявен. Това предизвика масово напускане на Русия от мъже, отговарящи на условията за военна служба тогава.

През това време Кремъл постепенно въвежда правни промени, които някои наблюдатели разглеждат като подготовка за нова вълна на мобилизация.

Руските военни преминаха към дигитален регистър за военна служба с автоматични забрани за пътуване. Целогодишна обработка на данните сега позволява резервистите да бъдат разположени за охрана на "критична инфраструктура" без да бъдат официално призовавани за служба. В социалните мрежи се появиха и информации за залавяне на мъже направо на улицата и изпращането им на фронтовата линия.

Някои експерти предупреждават, че нова масова мобилизация ще срещне логистични препятствия и няма да успее да се справи с предизвикателствата на фронта.

В същото време наблюдателите отбелязват, че заповедта за "частична" мобилизация на Путин остава в сила, което предполага, че Путин може да не се нуждае от официално обявяване на нова мобилизация за фронта.