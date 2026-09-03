"Пълни глупости": Путин отхвърля слуховете за мобилизация

Руският президент Владимир Путин отхвърли нарастващите спекулации, че планира да обяви нов кръг военна мобилизация след изборите за Държавна дума и регионалните избори по-късно през септември.
"Това са пълни глупости. Това е информационна атака срещу Русия", каза Путин пред репортери късно във вторник, съобщиха руски медии.
Информациите за предстояща мобилизация в Русия се засилват заради липсата на значителен напредък на Москва срещу окупирането на Украйна, която Путин вероломно нападна преди пет години. Кремъл многократно отхвърли съобщенията за предстоящ набор, определяйки ги като чужда дезинформационна кампания.
Миналата седмица украинските разузнавателни агенции предупредиха, че Русия "подготвя план" за мобилизиране на 600 000 мъже тази година и през 2027 г. Това доведе до масово напускане на хиляди руснаци и образуване на километрични задръствания на граничния пункт с Грузия.
Путин обяви "частична" мобилизация на 300 000 резервисти през септември 2022 г. - ход, който беше отхвърлен по подобен начин само дни преди да бъде обявен. Това предизвика масово напускане на Русия от мъже, отговарящи на условията за военна служба тогава.
През това време Кремъл постепенно въвежда правни промени, които някои наблюдатели разглеждат като подготовка за нова вълна на мобилизация.
Руските военни преминаха към дигитален регистър за военна служба с автоматични забрани за пътуване. Целогодишна обработка на данните сега позволява резервистите да бъдат разположени за охрана на "критична инфраструктура" без да бъдат официално призовавани за служба. В социалните мрежи се появиха и информации за залавяне на мъже направо на улицата и изпращането им на фронтовата линия.
Някои експерти предупреждават, че нова масова мобилизация ще срещне логистични препятствия и няма да успее да се справи с предизвикателствата на фронта.
В същото време наблюдателите отбелязват, че заповедта за "частична" мобилизация на Путин остава в сила, което предполага, че Путин може да не се нуждае от официално обявяване на нова мобилизация за фронта.
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16 коментара
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Вреш, Fi6ka! Потери российской армии убитыми и ранеными примерно на шесть тысяч человек в месяц превышают число новых военных. Власти РФ набирают около тысячи человек в день. Однако в течение последних двух месяцев этого было недостаточно, чтобы компенсировать потери. Еще раз, потери российской армии на шесть тысяч человек в месяц превышают набор новобранцев.
Бе щом народът иска мобилизация, Путин ще пусне указ, какво толкоз? ............................................................................................................................. Аз не знам как някои си представят срутването на Русия. Други са времената вече и известен реализъм е от полза. Тръмп се позавърна.
То и нападението на Украйна беше пълна глупост...
Според Буданов, на Украйна са и необходими поне 30 000 души на месец от мобилизация, за да поддържа сегашното състояние на фронта
Е, щом путКАнски отхвърля категорично мобилизацията, значи със СИГУРНОСТ ще стане. Масов убиеццц и унищожител на собствения си народ и родина. Жалко за всички току-що завършили младежи с мляко по устата още. Жалко и за другите погубени покрай старческото безумие на едно комплексирано и безумно джуджжже!
Един мой познат ми е казвал, че баба му така го е учила: "На нищо няма да вярваш, чедо докато руснаците не го отрекат".
Значи ще има мобилизация! Народът (който бяга кой къде може) не греши!!!
Ще цитирам Михаил Салтиков-Щедрин: 1.Ако заспя и се събудя след сто години, и ме попитат какво се случва в момента в Русия, аз ще отговоря: пият и крадат. Тук ще вметна и лъжат. 2.Руската власт трябва да държи народа си в състояние на постоянно изумление. 3.Когато в Русия започнат да говорят за патриотизъм, знайте, че някъде нещо са откраднали. 4.Мнозина са склонни да бъркат понятията Отечество и Ваше превъзходителство. Но сега в създалата се ситуация е трудно да определи кой повече лъже кремълското джудже или оранжевия шебек в Белия дом.
Путин винаги отрича че ще прави това, което е намислил да прави. И дори когато го направи продължава да твърди обратното. Например и сега твърди че руските войски не са нахлули в Украйна. Типично за руската душица - за руснаците свободата е робство, а робството е свобода. Те самите са роби в държавата си без да са поробвани (по собствено устройство) но така се чувстват свободни. Стремят се да поробят другите народи и наричат това освобождение. Не можем да разберем руснаците ако ги приемаме за хора. Те не са хора, те са анти-хора. Съвсем не всички, но в по-голямата си част.